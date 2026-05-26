منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية روسيا.. صور

واصل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعداداته لمواجهة روسيا ودياً، ضمن تحضيراته لخوض بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب، مواجهة ودية أمام منتخب روسيا يوم 28 مايو الحالي قبل السفر يوم 30 من الشهر نفسه إلى أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل ودياً يوم 6 يونيو، المقبل قبل خوض منافسات المونديال.

وشهدت التدريبات، اليوم، مشاركة 24 لاعباً بعد انضمام هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، عقب وصوله عصر اليوم لمعسكر المنتخب.

وحضر مران منتخبنا الوطني، السفير الكندي بمصر، أولريك شانون، وذلك عقب جولته في أرجاء اتحاد الكرة، بصحبة المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين، عضوي المجلس.