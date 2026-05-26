استعدادا للموسم الجديد.. الأهلي يحسم مصير محمد شريف

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن وجود تحركات داخل النادي الأهلي لحسم ملف معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، إلى جانب دراسة مستقبل محمد شريف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أضا عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»،إن ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، يعقد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، لمناقشة ترتيبات معسكر الفريق الخارجي الذي سيقام عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم المقبلة بأمريكا والمكسيك وكندا.

وأضاف أن الأهلي يفاضل حاليًا بين عدة عروض لإقامة المعسكر الخارجي، سواء في بعض الدول الأوروبية أو داخل دولة عربية، وتحديدًا تونس، بعدما أقام الفريق معسكر الموسم الماضي بمدينة طبرقة التونسية وحقق استفادة فنية كبيرة.

وفي سياق آخر، أشار أضا إلى أن إدارة الأهلي لا تمانع رحيل محمد شريف مهاجم الفريق بنهاية موسم 2025-2026، بشرط التعاقد مع مهاجم محلي قادر على علاج الأزمة الهجومية التي عانى منها الفريق خلال الموسم الماضي.

وأوضح أن إدارة الأهلي ترى أن الفريق فقد العديد من النقاط بسبب العقم التهديفي، وهو ما ساهم في خسارة لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن محمد شريف لم يستغل الفرص التي حصل عليها بالشكل المطلوب.

وأكد أضا أن اللاعب بات قريبًا من مغادرة القلعة الحمراء، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، أبرزها سيراميكا كليوباترا وزد والبنك الأهلي.