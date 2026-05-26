لبيك اللهم لبيك.. محمد هنيدي بملابس الإحرام في مكة المكرمة

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة جديدة من الأراضي المقدسة، خلال أدائه مناسك الحج، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وظهر محمد هنيدي مرتديًا ملابس الإحرام، وعلق على الصورة قائلًا: “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومتابعيه، الذين حرصوا على الدعاء له وتوجيه التهاني، متمنين له حجًا مبرورًا وعودة سالمة.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ويُعد مسلسل شهادة معاملة أطفال من أحدث أعمال الفنان محمد هنيدي، والذي خاض به السباق الرمضاني 2025 بعد غياب عن الدراما التلفزيونية، وشارك في بطولته كل من صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، ونهى عابدين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج. كما ينتظر هنيدي طرح فيلم الجواهرجي الذي يجمعه بالفنانة منى زكي.