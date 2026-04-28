لا خلاف مع هنيدي.. حقيقة مشكلة أغنية "أنا واد خلاصة"

أكد المطرب حمدي بتشان، أنه لم يكن هناك أي خلاف بينه وبين النجم محمد هنيدي بسبب أغنية "أنا واد خلاصة"، موضحًا أن الخلاف جاء بسبب الشركة المنتجة لإحدى الإعلانات.

وتابع المطرب حمدي بتشان ، حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا: «أنا ما فيش خلاف بيني وبين محمد هنيدي، هو ملوش ذنب، الأغنية دي نجحت وكسرت الدنيا، وأنا لما عملت عليها أكثر من إعلان، المؤلف والملحن باعوها للشركة وأنا المنتج، وكان من باب أولى أنا اللي أغني، لكن لقيت محمد هنيدي قدمها في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وقتها لما رجعت للمنتج قال لي ما لكش حقوق عندنا».

وأضاف حمدي بتشان، أن المتسبب الرئيسي في المشكلة إحدى شركات الاتصالات التي لم تُراعِ حقه، على الرغم من أنه صاحب الأغنية ومنتجها، وتفاجأ بالأغنية بصوت هنيدي، لذلك قام على الفور بإغلاق الأغنية على اليوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغته الشركة بأنه ليس له أي حقوق.

وتابع حمدي بتشان: «أنا ومحمد هنيدي أصدقاء، وتعاونا في مسرحية البراشوت مع سيد زيان وسعاد نصر وفؤاد خليل عام 1991، وهو نجم كبير».