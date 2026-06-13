لا تسأل عن شعائرنا الدينية ... رد حاسم من مدرب السنغال يحرج صحفيا

رد بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال علي سؤال صحفي بشأن سر إصرار المنتخب للخروج من العسكر للصلاة.

ورد المدرب خلال المؤتمر الصحفي علي صحفي طرح سؤالا “كانت هناك رياح شديدة في نيوجيرسي والأمن طلب منكم عدم الخروج لماذا خرجتم للصلاة ؟ ”

ليرد بابي ثياو قائلا:"وهل يوجد شيئ أهم من الصلاة ؟ أعتقد ان هذا سؤال ليس من شأنك أنت خائف من رياح ونحن نخاف من الله الذي صنع الرياح…..نحن هنا من أجل لعبه ترفيهية ونسينا أننا مخلوقين من أجل عبادة الله."

وتابع :" لو كان نهائي كأس العالم اليوم ونحن طرف في النهائي لخرجنا لأداء الصلاة حتى لو كلفنا خسارة البطولة… لا تتحدث معنا عن شعائر تخص ديننا".