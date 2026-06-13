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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوبيتيجي: قيادة قطر في كأس العالم فرصة تاريخية

لوبيتيجي
لوبيتيجي
إسراء أشرف

أكد الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر، أن المشاركة في كأس العالم 2026 تمثل محطة استثنائية في مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أن "العنابي" يتطلع لتقديم صورة مشرفة وتحقيق نتائج تعكس الجهود التي بذلها الفريق من أجل الوصول إلى المونديال.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سويسرا، أوضح لوبيتيجي أن المنتخب القطري يدرك حجم التحدي المنتظر، لكنه في الوقت ذاته يمتلك الطموح والرغبة في المنافسة، مؤكدًا أن اللاعبين يسعون للاستفادة من هذه التجربة العالمية وإثبات قدرتهم على الظهور بشكل قوي أمام كبار المنتخبات.

وتحدث المدرب الإسباني عن المنتخب السويسري، مشيدًا بالإمكانات التي يمتلكها، موضحًا أنه فريق يتمتع بتنظيم كبير على المستويين الدفاعي والهجومي، ويضم عناصر تلعب في أقوى الدوريات الأوروبية، وهو ما يجعله من المنتخبات القادرة على تقديم مشوار مميز في البطولة.

وأشار لوبيتيجي إلى أن التركيز داخل المعسكر القطري ينصب بالكامل على ما يمكن أن يقدمه اللاعبون داخل الملعب، مؤكدًا أن احترام المنافس لا يعني التنازل عن الطموح أو الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية.

وفيما يتعلق بالترشيحات التي تمنح الأفضلية لسويسرا قبل المباراة، شدد مدرب قطر على أن مثل هذه التوقعات لا تشغل تفكيره، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له هو جاهزية فريقه وقدرته على تنفيذ المطلوب خلال اللقاء.

كما لفت إلى أهمية الكرات الثابتة في كرة القدم الحديثة، موضحًا أن الجهاز الفني منح هذا الجانب اهتمامًا خاصًا خلال التحضيرات، خاصة في ظل القوة التي يتمتع بها المنتخب السويسري في استغلال هذه المواقف.

وعن ذكريات رحيله عن منتخب إسبانيا قبل مونديال 2018، أكد لوبيتيجي أنه لا يلتفت إلى الماضي، وأن تركيزه بالكامل منصب على الحاضر وما يمكن أن يحققه مع المنتخب القطري في البطولة الحالية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تأهل قطر إلى كأس العالم جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين، مشددًا على أن الفريق يملك الدافع لتأكيد أحقيته بالتواجد بين أفضل منتخبات العالم وتقديم مستويات تليق بطموحات جماهيره.

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