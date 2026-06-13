إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ميرهان حسين ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت ميرهان حسين، مرتديه جيب قصيرة مع قميص بسيط باللون الأبيض، ونسقت معهم جاكيت جينز طويل باللون الكحلي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ميرهان حسين ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ميرهان حسين، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الاحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ميرهان حسين