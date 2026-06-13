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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
نهى هجرس

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورا جديدة لها، رفقة الفنان أحمد السقا.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصور- التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”- بإطلالة كاجوال، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه “تي شيرت” واسع باللون الكحلي، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عبد العزيز في المكياج، على جمال بشرتها الطبيعي، مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاهح لتظهر بشكل جذاب. 

ونعرض لكم صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنان أحمد السقا

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كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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