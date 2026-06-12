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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس؟ تعزيز المناعة

فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس الصحية
آية التيجي

كشفت تقارير صحية حديثة أن تناول الأناناس لا يقتصر فقط على كونه فاكهة لذيذة ومنعشة، بل يحمل مجموعة من الفوائد الصحية المهمة، إلى جانب بعض التأثيرات الجانبية البسيطة مثل الشعور بوخز أو تنميل خفيف في اللسان.

فوائد الأناناس الصحية

ويُعد الأناناس من أكثر الفواكه استهلاكًا في بريطانيا، حيث يتجاوز استهلاك البلاد منه 112 ألف طن سنويًا، وفق بيانات متاجر كبرى، ما يجعله من الفواكه المفضلة بعد الفراولة.

وكشف خبراء التغذية لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأناناس يحتوي على:
ـ نسبة عالية من فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة ويحسن صحة الجلد
ـ معدن المنغنيز الذي يساعد في التئام الجروح وتحسين عملية التمثيل الغذائي وصحة العظام
ـ مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات
إنزيم البرومايلين (Bromelain) الذي قد يساعد في الهضم وتقليل الالتهابات

كما أوضحت الدراسات أن فيتامين C الموجود في الأناناس يعزز نشاط الخلايا المناعية التي تحارب العدوى، وقد أظهرت بعض الأبحاث أن تناوله بانتظام قد يقلل فرص الإصابة بالفيروسات.

فوائد الأناناس الصحية

هل يساعد الأناناس في المناعة؟

وتشير دراسة أجريت على أطفال تناولوا كميات من الأناناس يوميًا إلى انخفاض معدل الإصابة بالعدوى لديهم، مقارنة بغيرهم، مع زيادة في عدد خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة الأمراض.

ولكن الخبراء يؤكدون أن:
لا يوجد طعام واحد يمكنه تقوية المناعة بشكل كامل، وإنما يلعب النظام الغذائي المتوازن الدور الأهم.

فوائد الأناناس الصحية

لماذا يسبب الأناناس وخزًا في اللسان؟

الشعور بالوخز أو التنميل بعد تناول الأناناس يعود إلى إنزيم “البرومايلين”، الذي يقوم بتكسير البروتينات، إضافة إلى حموضة الفاكهة الطبيعية التي قد تهيج سطح الفم.

ويؤكد الخبراء أن هذا الإحساس غير خطير، ويختلف من شخص لآخر، ويحدث غالبًا عند تناول كميات كبيرة.

فوائد الأناناس الصحية

الأناناس الطازج أم المعلب؟

الأناناس الطازج يحتوي على أعلى قيمة غذائية، والمجمد يحتفظ بمعظم العناصر الغذائية، ةالمعلب يفقد جزءًا من الفيتامينات وقد يحتوي على سكر مضاف، والعصير أقل فائدة لأنه يحتوي على “سكريات حرة” أكثر وألياف أقل.

فوائد الأناناس الصحية

هل له أضرار؟

ورغم فوائده، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى:
ـ اضطرابات في الجهاز الهضمي
ـ تهيج الفم
ـ تفاقم أعراض ارتجاع المريء
ـ زيادة خطر النزيف لدى من يتناولون أدوية مميعة للدم (في حالات نادرة)

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس؟ تعزيز المناعة

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