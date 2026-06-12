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علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين C في الدم وبين زيادة خطر الإصابة بمرض الخرف، وهو أحد أكثر الأمراض العصبية انتشارًا بين كبار السن.

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هيروساكي في اليابان، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين C أظهروا تراجعًا في صحة الدماغ مقارنة بغيرهم، خاصة في المناطق المسؤولة عن الذاكرة والتفكير.

وحلّل الباحثون بيانات وفحوصات دماغية لأكثر من 2000 شخص تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، وتوصلوا إلى النتائج التالية:
ـ انخفاض في المادة الرمادية (Grey Matter) لدى من لديهم نقص في فيتامين C
ـ ضعف في الاتصال بين مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتفكير
ـ تراجع كفاءة “شبكة الدماغ الافتراضية” المرتبطة بالتركيز والتخيل

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

دور فيتامين C في صحة الدماغ

ويشير الخبراء إلى أن فيتامين C يعمل كمضاد أكسدة قوي يساعد في:
ـ حماية خلايا الدماغ من التلف
ـ تقليل تأثير الجذور الحرة
ـ دعم وظائف الجهاز العصبي
ـ إبطاء التدهور الإدراكي المرتبط بالتقدم في العمر

ولكن العلماء أكدوا أن النتائج لا تعني أن فيتامين C يمنع الخرف بشكل مباشر، بل يشير إلى احتمال دوره الداعم لصحة الدماغ.

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

هل يمكن لفيتامين C منع الخرف؟

وأوضح الباحثون أن الدراسة رصدية فقط، وبالتالي لا تثبت أن نقص فيتامين C يسبب الخرف بشكل مباشر، لكنها تفتح الباب لمزيد من الأبحاث حول العلاقة بين التغذية وصحة الدماغ.

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

أرقام مهمة حول الخرف

ـ أكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا يعانون من الخرف

ـ الأعداد مرشحة للزيادة إلى 1.6 مليون بحلول 2040.

ـ مرض ألزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف.

ـ الخرف يعد من أبرز أسباب الوفاة عالميًا

فيتامين C والخرف نقص فيتامين C والدماغ أسباب الخرف الوقاية من الزهايمر صحة الدماغ المادة الرمادية المادة الرمادية في الدماغ ضعف الذاكرة الغذاء وصحة العقل مضادات الأكسدة والدماغ دراسة فيتامين C والخرف ألزهايمر تدهور الإدراك التغذية الصحية للدماغ

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علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

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