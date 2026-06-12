أفضل الطرق لزيادة تركيز الطلاب في الامتحانات.. التغذية السليمة في المقدمة

مع انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام، يزداد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد أبناءهم على التركيز والتحصيل الدراسي، سواء من خلال تهيئة بيئة مناسبة للمذاكرة أو الاهتمام بالنظام الغذائي والعادات اليومية الصحية.

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

وأكد الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، أن النجاح في فترة الامتحانات لا يعتمد فقط على ساعات المذاكرة، وإنما يرتبط بشكل مباشر بالحالة النفسية للطالب ونوعية الغذاء الذي يتناوله، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.

وأوضح أحمد أمين، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الضغوط النفسية والقلق المفرط قبل الامتحانات قد يؤثران سلبًا على القدرة على التذكر واسترجاع المعلومات، مشددًا على أهمية توفير الدعم النفسي للأبناء وتشجيعهم بعيدًا عن أساليب الضغط والمقارنات.

وأشار أمين، إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تساهم في تعزيز التركيز وتحسين وظائف المخ، من بينها التمر والموز والتفاح، لاحتوائها على سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل مشكلات الإمساك الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة أثناء المذاكرة.

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

وأضاف أمين، إلى أن شرب الماء بشكل منتظم يعد من أهم العوامل التي تساعد على رفع مستوى التركيز، موضحًا أن الجفاف البسيط قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وضعف الانتباه، لذلك يُنصح بتناول كوب من الماء كل ساعة خلال فترات الدراسة.

وأكد خبير العلاقات الإنسانية أهمية تناول الأسماك والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون خلال فترة الامتحانات، لما تحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تدعم صحة الدماغ وتقوي الذاكرة.

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

كما شدد أمين على ضرورة عدم إهمال وجبة الإفطار، وتقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم، مع تجنب الوجبات السريعة الغنية بالدهون المهدرجة التي قد تسبب الخمول وضعف النشاط الذهني.

وفيما يتعلق بعادات المذاكرة، أوضح أحمد أمين أن المخ يفقد قدرته على التركيز بعد نحو 45 دقيقة من الدراسة المتواصلة، لذلك يُفضل الحصول على استراحة قصيرة لمدة خمس دقائق ثم العودة للمذاكرة مرة أخرى.

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

وأشار أمين، إلى أن ممارسة الرياضة الخفيفة لمدة 15 دقيقة يوميًا، مثل المشي أو التمارين المنزلية البسيطة، تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل التوتر وتحسين الأداء العقلي.

ونصح أحمد أمين، الطلاب بالحصول على نوم كافٍ ومنتظم، خاصة ليلة الامتحان، حيث يساعد النوم على تثبيت المعلومات داخل الذاكرة وتحسين القدرة على الفهم واسترجاع الإجابات أثناء أداء الاختبار.

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

واختتم الدكتور أحمد أمين تصريحه بالتأكيد على أهمية الثقة بالنفس والهدوء النفسي، مع تنظيم الوقت والمراجعة المستمرة، داعيًا الطلاب إلى الابتعاد عن القلق المبالغ فيه والتركيز على بذل الجهد والاستعداد الجيد لتحقيق أفضل النتائج.