ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

كشفت تقارير صحية حديثة أن فاكهة التين الشوكي، المعروفة أيضًا باسم "فاكهة الصبار"، تمتلك مجموعة مميزة من الفوائد الصحية التي تجعلها إضافة مهمة للنظام الغذائي اليومي، إذ تساعد في تقليل الالتهابات، ودعم صحة القلب، وتعزيز المناعة بفضل احتوائها على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

التين الشوكي يقلل الالتهابات

وبحسب تقرير نشره موقع Health، فإن التين الشوكي يتميز بمذاقه الحلو المشابه لمزيج من البطيخ والتوت، كما يحتوي على الألياف الغذائية وفيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة الجسم.

وأظهرت الدراسات أن فاكهة التين الشوكي تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية فعالة مثل الكاروتينات والبيتالينات، والتي تساعد في مكافحة الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

وأشارت دراسة أجريت على 28 شخصًا إلى أن تناول 200 جرام من لب التين الشوكي مرتين يوميًا لمدة أسبوعين ساهم في خفض مؤشرات الالتهاب بشكل أكبر مقارنة بتناول الفراولة أو التفاح بنفس الكمية.

كما أظهرت أبحاث أخرى أن شرب عصير التين الشوكي يوميًا لمدة 8 أسابيع ساعد الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل على تحسين الحركة وتقليل الحاجة إلى المسكنات وخفض مستويات الالتهاب.

التين الشوكي

فوائد التين الشوكي لصحة القلب

ويرتبط تناول التين الشوكي بتحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية، حيث أظهرت مراجعة علمية أن هذه الفاكهة قد تساعد في:

ـ خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار LDL:

وأظهرت دراسة أجريت على رياضيين أن تناول عصير التين الشوكي لمدة أسبوعين أدى إلى انخفاض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول وتحسين استجابة القلب أثناء المجهود البدني.

التين الشوكي

ـ مصدر غني بالفيتامينات والمعادن:

ويوفر كوب واحد من التين الشوكي نحو:

61 سعرة حرارية.

14.3 جرام من الكربوهيدرات.

5.4 جرام من الألياف.

23% من الاحتياج اليومي لفيتامين C.

30% من الاحتياج اليومي للمغنيسيوم.

13% من الاحتياج اليومي للنحاس.

7% من الاحتياج اليومي للبوتاسيوم.

ويُعد المغنيسيوم من أهم المعادن الموجودة في التين الشوكي، حيث يساهم في تنظيم ضغط الدم ودعم الجهاز العصبي وتحسين استجابة الجسم للتوتر.

التين الشوكي

ـ يدعم صحة الجهاز الهضمي:

وبفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، يساعد التين الشوكي في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، كما يساهم في زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول.

ـ يعزز المناعة ويحارب الإجهاد التأكسدي:

يحتوي التين الشوكي على فيتامين C ومجموعة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقوية الجهاز المناعي، ما قد ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

التين الشوكي

هل هناك مخاطر من تناول التين الشوكي؟

ويعتبر التين الشوكي آمنًا لمعظم الأشخاص عند تناوله باعتدال، لكن يُنصح بإزالة القشرة والأشواك جيدًا قبل تناوله.

كما حذرت بعض التقارير من الإفراط في تناول بذور التين الشوكي بكميات كبيرة، إذ قد يؤدي ذلك في حالات نادرة إلى الإمساك الشديد أو انسداد الأمعاء.

التين الشوكي

أفضل طرق تناول التين الشوكي

ويمكن الاستمتاع بالتين الشوكي بعدة طرق صحية، منها:

ـ تناوله طازجًا كوجبة خفيفة.

ـ إضافته إلى الزبادي أو الشوفان.

ـ استخدامه في العصائر والسموثي.

ـ إضافته إلى السلطات.

ـ تحضير المربى أو العصائر الطبيعية منه.

ـ استخدام عصيره في تتبيلات السلطات والأطعمة.

التين الشوكي

ويُعد التين الشوكي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وقد يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب ودعم الجهاز المناعي والهضمي. ورغم فوائده المتعددة، يظل الاعتدال في تناوله هو الخيار الأفضل للاستفادة من قيمته الغذائية دون التعرض لأي آثار جانبية محتملة.