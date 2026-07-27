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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل بجمصة

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

حصل " صدى البلد" على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة  ربع نقل محملة بالعمال بجمصة بسبب انفجار. كاوتشوك السيارة  وهم ابراهيم مسعد السعيد إبراهيم، 19 عامًا، مقيم  قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.
محمد حمدي محمد عبد الخالق، 23 عامًا، مقيم  قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن، وسحجات وكدمات بالجسم.
جمعة محمد السيد عبد المنعم، 21 عامًا، مقيم  قرية الحفير، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.
حسن عطية حسن بدر، 15 عامًا، مقيم  قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالرأس، وجرح قطعي بالرأس بطول نحو 7 سم، وجرح باليد اليمنى بطول نحو 5 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
كما أصيب متولي عبد الحميد متولي، 42 عامًا، مقيم  قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
عطية حسن بدر إبراهيم، 33 عامًا، من قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وسحجات متفرقة بالجسم.
محمد المغازي المغازي، 60 عامًا، مقيم  قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بنزيف داخلي بالمخ، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
حمدي شريف السيد محمود، 14 عامًا، مقيم قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والذراعين.


عوض عبد الفتاح أبو السعد إبراهيم، 40 عامًا، مقيم  قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
رضا حمادة الدموهي، 14 عامًا، مقيم  قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى جمصة.

 وأصيب 10 عمال بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم أمام نقطة الكسارة بمدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية.

الدقهليه محافظه جمصه عمال

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