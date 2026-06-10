قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في الإمارات .. عيار 24 بـ514.25 درهم
نجم الكرة المغربية السابق: «عموتة» سُيعيد الروح والانضباط للاعبي الأهلي
الفراخ بـ 70 جنيه .. مفاجأة بشان أسعار الدواجن والبيض بالأسواق
هل يأثم من ينام قبل الفجر ولا يصليه؟
قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2027 بألمانيا اليوم
للحفاظ على صحة القلب.. أفضل 5 فواكه تحتوي على مركبات الفلافانول
أحمد عيد عبدالملك: أحمد الشناوي أكثر لاعب تعرّض للظلم بعدم انضمامه لقائمة منتخب مصر
المراغة تحت الحصار الأمني.. 800 حكم قضائي في قبضة الداخلية وسقوط عشرات المطلوبين بسوهاج
«بندر عباس» تحت القصف .. النيران الأمريكية تشعل سواحل إيران الجنوبية
الموجة الثالثة تنطلق.. الجيش الأمريكي يُواصل ضرباته ضد إيران
سعر الذهب في السعودية بدون مصنعية اليوم الأربعاء 10-6-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو بتعاني من الحكة المستمرة.. خبراء يكشفون أسبابها وأفضل الطرق للتخلّص منها أثناء النوم

الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين
آية التيجي

تُعد الحكة العصبية من المشكلات الصحية المزعجة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وقد تدفع بعض المصابين إلى خدش الجلد بشكل لا إرادي أثناء النوم، ما يؤدي إلى جروح والتهابات متكررة.

الحكة العصبية تصيب الملايين

وكشف خبراء عن حلول فعالة يمكن أن تساعد في السيطرة على هذه الحالة وتحسين جودة الحياة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الطبيب البريطاني مارتن سكور أن الحكة العصبية غالبًا ما تكون نتيجة تلف الأعصاب بعد الإصابة بمرض Herpes Zoster (الحزام الناري)، وهي حالة تُعرف باسم "الألم العصبي التالي للهربس"، حيث تستمر الأعصاب في إرسال إشارات خاطئة إلى الدماغ مسببة إحساسًا دائمًا بالحكة أو الألم.

الحكة العصبية تصيب الملايين

لماذا تزداد الحكة العصبية مع التقدم في العمر؟

بحسب الخبراء، فإن الجلد مع التقدم في السن يصبح أكثر هشاشة وأقل ترطيبًا، كما تقل كثافة النهايات العصبية به، ما يجعله أكثر حساسية للمثيرات البسيطة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استمرار الشعور بالحكة لفترات طويلة حتى بعد التعافي من الحزام الناري.

وأشار الأطباء إلى أن الحك المستمر يزيد من تهيج الأعصاب المتضررة، ما يخلق حلقة مفرغة من الحكة والخدش يصعب كسرها دون علاج مناسب.

الحكة العصبية تصيب الملايين

علاجات مقترحة للحكة العصبية

وينصح الخبراء باستخدام لاصقات تحتوي على مادة "ليدوكايين" بتركيز 4%، وهي مادة مخدرة موضعية تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل الإحساس بالحكة، ويمكن استخدامها ليلًا بشكل منتظم.

كما أوصى الأطباء بتجربة منتجات تحتوي على مادة "الكابسيسين" المستخلصة من الفلفل الحار، والتي تعمل على تقليل حساسية الألياف العصبية مع الاستخدام المتكرر.

ومن النصائح العملية أيضًا ارتداء ملابس نوم قطنية أو حريرية محكمة بدلًا من القفازات، لتقليل احتمالية نزعها أثناء النوم والاستمرار في خدش الجلد.

الحكة العصبية تصيب الملايين

ماذا عن ضمور المخ ونقص التروية الدماغية؟

وفي سياق متصل، أكد الخبراء أن ضمور المخ البسيط من الدرجة الأولى يُعد أمرًا شائعًا مع التقدم في العمر، ولا يمثل عادةً مشكلة خطيرة بمفرده.

أما نقص التروية الدماغية من الدرجة الثالثة فيعكس وجود مرض بالأوعية الدموية الدقيقة داخل المخ، ويرتبط بعوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، والتدخين، والتقدم في السن.

السكتة الدماغية

كيف يمكن تقليل خطر السكتة الدماغية والخرف؟

ويوصي الأطباء باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
ـ التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.
ـ ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميًا.
ـ الإقلاع عن التدخين.
ـ الحفاظ على وزن صحي.
ـ  اتباع النظام الغذائي المتوسطي الغني بزيت الزيتون والخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة.

وأكد الخبراء أن هذا النظام الغذائي يساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية وخفض الالتهابات، ما قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والتدهور المعرفي.

الحكة العصبية أسباب الحكة العصبية الحزام الناري الألم العصبي التالي للهربس الحكة المزمنة ضمور المخ نقص التروية الدماغية الوقاية من السكتة الدماغية الوقاية من الخرف النظام الغذائي المتوسطي صحة الأعصاب أمراض الأعصاب تحسين جودة النوم علاج الحكة المزمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الاهلي

6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

شوبير

الفكرة اتأجلت | شوبير يعلن خبرًا مثيرًا عن الأهلي

فرج عامر

محدش يتكلم عن الانتماء..فرج عامر يكشف مصير حسين الشحات

ترشيحاتنا

الحلافات الزوجية

الفضل والمودة.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع منهجا واضحا لإدارة الخلافات الزوجية

دار الإفتاء

هل على الزوجة إثم إذا شعرت بثقل عند الاستيقاظ لصلاة الفجر؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز الصلاة في القطار عند دخول الوقت؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

بالصور

لو بتعاني من الحكة المستمرة.. خبراء يكشفون أسبابها وأفضل الطرق للتخلّص منها أثناء النوم

الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين

للحفاظ على صحة القلب.. أفضل 5 فواكه تحتوي على مركبات الفلافانول

أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب

دراسة تحذّر: عادة خطيرة يفعلها المُراهقون تُزيد من خطر الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم

مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه الطبيعية .. مثلجات صيفية مُنعشة للأطفال والكبار

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
طريقة عمل اللوليتا بالفواكه

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد