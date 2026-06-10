لو بتعاني من الحكة المستمرة.. خبراء يكشفون أسبابها وأفضل الطرق للتخلّص منها أثناء النوم

تُعد الحكة العصبية من المشكلات الصحية المزعجة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وقد تدفع بعض المصابين إلى خدش الجلد بشكل لا إرادي أثناء النوم، ما يؤدي إلى جروح والتهابات متكررة.

الحكة العصبية تصيب الملايين

وكشف خبراء عن حلول فعالة يمكن أن تساعد في السيطرة على هذه الحالة وتحسين جودة الحياة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الطبيب البريطاني مارتن سكور أن الحكة العصبية غالبًا ما تكون نتيجة تلف الأعصاب بعد الإصابة بمرض Herpes Zoster (الحزام الناري)، وهي حالة تُعرف باسم "الألم العصبي التالي للهربس"، حيث تستمر الأعصاب في إرسال إشارات خاطئة إلى الدماغ مسببة إحساسًا دائمًا بالحكة أو الألم.

الحكة العصبية تصيب الملايين

لماذا تزداد الحكة العصبية مع التقدم في العمر؟

بحسب الخبراء، فإن الجلد مع التقدم في السن يصبح أكثر هشاشة وأقل ترطيبًا، كما تقل كثافة النهايات العصبية به، ما يجعله أكثر حساسية للمثيرات البسيطة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استمرار الشعور بالحكة لفترات طويلة حتى بعد التعافي من الحزام الناري.

وأشار الأطباء إلى أن الحك المستمر يزيد من تهيج الأعصاب المتضررة، ما يخلق حلقة مفرغة من الحكة والخدش يصعب كسرها دون علاج مناسب.

الحكة العصبية تصيب الملايين

علاجات مقترحة للحكة العصبية

وينصح الخبراء باستخدام لاصقات تحتوي على مادة "ليدوكايين" بتركيز 4%، وهي مادة مخدرة موضعية تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل الإحساس بالحكة، ويمكن استخدامها ليلًا بشكل منتظم.

كما أوصى الأطباء بتجربة منتجات تحتوي على مادة "الكابسيسين" المستخلصة من الفلفل الحار، والتي تعمل على تقليل حساسية الألياف العصبية مع الاستخدام المتكرر.

ومن النصائح العملية أيضًا ارتداء ملابس نوم قطنية أو حريرية محكمة بدلًا من القفازات، لتقليل احتمالية نزعها أثناء النوم والاستمرار في خدش الجلد.

الحكة العصبية تصيب الملايين

ماذا عن ضمور المخ ونقص التروية الدماغية؟

وفي سياق متصل، أكد الخبراء أن ضمور المخ البسيط من الدرجة الأولى يُعد أمرًا شائعًا مع التقدم في العمر، ولا يمثل عادةً مشكلة خطيرة بمفرده.

أما نقص التروية الدماغية من الدرجة الثالثة فيعكس وجود مرض بالأوعية الدموية الدقيقة داخل المخ، ويرتبط بعوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، والتدخين، والتقدم في السن.

السكتة الدماغية

كيف يمكن تقليل خطر السكتة الدماغية والخرف؟

ويوصي الأطباء باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

ـ التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ـ ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميًا.

ـ الإقلاع عن التدخين.

ـ الحفاظ على وزن صحي.

ـ اتباع النظام الغذائي المتوسطي الغني بزيت الزيتون والخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة.

وأكد الخبراء أن هذا النظام الغذائي يساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية وخفض الالتهابات، ما قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والتدهور المعرفي.