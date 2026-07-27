شاب يحمل ثعبانا لدغه لتلقي المصل بمستشفى نجع حمادى بقنا

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بقنا، صور لشاب يحمل ثعبان داخل كيس أثناء توجهه إلى مستشفى نجع حمادى العام، للحصول على مصل الثعبان.

وشهد قسم الطواريء حالة من الاستنفار، عقب دخول الشاب عليهم، حاملاً الثعبان معه، لتعريف الطاقم الطبى بنوعية الثعبان الذى لدغه.

وأبدى المتواجدين بقسم طوارىء المستشفى حالة من الإندهاش، عقب دخول الشاب حاملا معه الثعبان، رغم ألم اللدغة التى كان يعاني منها.



وقال مصدر طبى بمستشفى نجع حمادى العام، إن قسم الاستقبال بالمستشفى استفبل شابًا 36 عامًا، مصابًا بلدغة ثعبان، للحصول على المصل، واصطحب الثعبان معه داخل كيس، وتم على الفور التعامل وعمل الفحوصات الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية.

وأضاف المصدر الطيى، بأن اصطحاب الثعبان ساعد فى التعرف على نوعية ودرجة سمية الثعبان، وبالتالى تحديد بروتوكول العلاج المناسب لحالة الشاب.





