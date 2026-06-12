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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول البيض لمدة شهر؟.. مفاجآت صحية غير متوقعة

تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض
آية التيجي

يُعد البيض من أكثر الأطعمة انتشارًا على موائد الإفطار حول العالم، نظرًا لغناه بالبروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم يوميًا. 

تأثير التوقف عن تناول البيض

ولكن مع تزايد الاتجاه نحو الأنظمة الغذائية النباتية، يتساءل كثيرون عن تأثير التوقف عن تناول البيض لفترة طويلة، خاصة لمدة شهر كامل، وفقا لما نشر في موقع “the indian express”.

وكشف خبراء التغذية أن الاستغناء عن البيض لمدة شهر قد يؤدي إلى بعض التغيرات الصحية، تختلف من شخص لآخر بحسب طبيعة النظام الغذائي المتبع ومدى تعويض العناصر الغذائية التي يوفرها البيض.

وأكدت أخصائية التغذية لاكشمي، أن البيض يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين عالي الجودة، والأحماض الأمينية الأساسية، بالإضافة إلى فيتامينات مهمة مثل فيتامين B12 وفيتامين D والكولين، إلى جانب معادن مثل السيلينيوم والفوسفور، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة العضلات والمخ والجهاز المناعي.

وأوضحت أن التوقف عن تناول البيض دون تعويض هذه العناصر من مصادر أخرى قد يؤدي إلى نقص بعض المغذيات الضرورية، ما قد يؤثر على مستويات الطاقة، وصحة العضلات، والقدرات الذهنية.

تأثير التوقف عن تناول البيض

 وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول البيض قد يشعرون بانخفاض الإحساس بالشبع، نظرًا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين تساعد على الامتلاء لفترات أطول، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تناول الوجبات الخفيفة أو الإفراط في الطعام لدى بعض الأشخاص.

وفي المقابل، أوضح الأطباء أن الاستغناء عن البيض لا يعني بالضرورة حدوث مشكلات صحية، طالما تم الحصول على العناصر الغذائية نفسها من مصادر أخرى مثل اللحوم والأسماك والبقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان.

تأثير التوقف عن تناول البيض

بدائل البيض الصحية 

وأكد الدكتور ريتش شاه، استشاري الطب الباطني، أن البروتين الموجود في البيض يمكن تعويضه بسهولة من خلال تناول العدس والحمص والفاصوليا والتوفو والكينوا والمكسرات، بالإضافة إلى اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

وأضاف أن فيتامين B12 يمكن الحصول عليه من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، بينما يتوافر فيتامين D في الأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة.

تأثير التوقف عن تناول البيض

فوائد تناول البيض 

ويؤكد خبراء التغذية أن البيض يظل من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، حيث يحتوي البيض الواحد على نحو 6 جرامات من البروتين الكامل الذي يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

كما يحتوي على مضادات أكسدة مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين، اللذين يساهمان في حماية العين وتقليل خطر الإصابة ببعض أمراض النظر المرتبطة بالتقدم في العمر.

ويساعد البيض أيضًا في دعم صحة القلب بفضل احتوائه على أحماض أوميجا 3 والكولين، فضلًا عن دوره في تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة على التحكم في الوزن.

تأثير التوقف عن تناول البيض

متى يُنصح بالابتعاد عن البيض؟ 

ويرى الخبراء أن تجنب البيض قد يكون ضروريًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض أو عدم تحمله، وكذلك لمن يتبعون الأنظمة الغذائية النباتية أو لديهم اعتبارات دينية أو ثقافية خاصة.

وينصح المختصون بضرورة استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية والحفاظ على التوازن الغذائي والصحة العامة.

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تأثير التوقف عن تناول البيض
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