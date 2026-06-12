إلهام شاهين تتألق بفستان لافت.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة واتسم بالقماش الشيفون الذي جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

انتعلت إلهام شاهين حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على شعرها البني المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.