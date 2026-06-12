قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمات خارج المستطيل الأخضر.. 6 ملفات تشعل كأس العالم 2026
تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني في 112 موقعاً أثرياً ومتحفاً ومقبرة ملكية| تفاصيل
مفتي الجمهورية من ماليزيا: تمكين الشباب ضرورة حضارية واستثمار في الحاضر والمستقبل
منعش ولذيذ ومرطب في الحر …عصير بطيخ بالليمون والنعناع
تصادم قطار بسيارة ملاكي في السويس يتسبب في حريق وتوقف الحركة
الأرصاد تحذر: ظاهرة مناخية تزيد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة خلال طقس اليوم
وليد سليمان يوجه الدعم لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي
خطيب المسجد النبوي: متابعة السيرة النبوية سبب للهداية والفلاح والسعادة فى الدارين
قرارات رئاسية لدعم المواطن.. الرئيس السيسي يوافق على تحسين أجور الإسعاف ويوجّه برفع كفاءة الرعاية الصحية
مصرع 3 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ميناء باسير بانجانج في سنغافورة
لا تمد عينيك.. سر السعادة الذي غفلنا عنه في هذه الآية العظيمة.. فيديو
نتنياهو يتحدى: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إلهام شاهين تتألق بفستان لافت.. شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
هاجر هانئ

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إلهام شاهين 

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة واتسم بالقماش الشيفون الذي جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

انتعلت إلهام شاهين حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على شعرها البني المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

إلهام شاهين إطلالة إلهام شاهين صور إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

صلاة الجمعة

أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. احرص عليه حتى غروب الشمس

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

ترشيحاتنا

هند رشاد، عضو مجلس النواب

هند رشاد: صحة النواب تناقش تحويل وحدة قرية ناهيا إلى مستشفى متكامل

الطفل

فيديو الطفل المطرود يشعل غضب البرلمان..نواب: جرس إنذار يستوجب مراجعة تشريعات حماية الصغار..ومقترحات لتجريم الإهمال النفسي

المتهمة

رفضت الغش.. المعتدية على معلمة الشرقية تواجه الغرامة وحبس 6 أشهر

بالصور

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد