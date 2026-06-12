ريهام حجاج تخطف الأنظار بفستان أحمر

حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



إطلالة ريهام حجاج



تألقت ريهام حجاج في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر الذي حمل بعض النقوشات التي جمعت بين البساطة و الأناقة.

تزينت ريهام حجاج ببعض المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريهام حجاج بخصلات شعرها البني الفاتح المموج المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة الغير مبالغ فيها