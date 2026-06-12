أخطاء شائعة عند استخدام واقي الشمس تقلل فاعليته

واقي الشمس من أهم خطوات العناية بالبشرة، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ يساعد على حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي قد تسبب حروق الشمس والتصبغات وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

كيف تستخدمين الصن سكرين بشكل صحيح؟

اختاري واقيًا مناسبًا لبشرتك بعامل حماية SPF 30 أو أعلى.

ضعيه قبل الخروج بـ15 إلى 30 دقيقة حتى تمتصه البشرة جيدًا.

استخدمي كمية كافية لتغطية الوجه والرقبة والأماكن المعرضة للشمس.

أعيدي وضعه كل ساعتين عند التعرض المباشر للشمس.

جدديه بعد السباحة أو التعرق الشديد حتى لو كان مقاومًا للماء.

لا تهملي المناطق الحساسة مثل الأذنين والرقبة وظهر اليدين.

استخدميه يوميًا حتى في الأيام الغائمة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تصل إلى البشرة رغم عدم ظهور الشمس.



نصائح لحماية البشرة

ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية.

تجنب التعرض للشمس في ساعات الذروة من 10 صباحًا إلى 4 عصرًا.

شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على ترطيب البشرة.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون عند الخروج نهارًا.



ويؤكد أطباء الجلدية أن الاستخدام المنتظم لواقي الشمس لا يحمي فقط من الحروق، بل يساعد أيضًا على تقليل فرص ظهور البقع الداكنة والتجاعيد والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها على المدى الطويل.