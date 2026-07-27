محافظ شمال سيناء : منظومة النظافة الجديدة تحقق طفرة ملموسة في الشوارع والميادين

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع مستجدات ومراحل الإعداد بصفة مستمرة؛ لضمان انطلاق منظومة النظافة الجديدة بأعلى كفاءة ممكنة، وتحقيق طفرة ملموسة في مستوى نظافة الشوارع والميادين بمدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع مسؤولي شركة "آيتوس" المنوط بها تنفيذ أعمال النظافة الجديدة بالمحافظة؛ لمراجعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية تمهيداً لبدء تشغيل المنظومة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية المعنية.

واستعرض الاجتماع خطة عمل الشركة الجديدة، والمعدات والآليات الحديثة التي جرى توفيرها، بالإضافة إلى خطة انتشارها وتوزيعها بمختلف المناطق والمحاور؛ بما يضمن تقديم خدمة نظافة متكاملة تلبى تطلعات المواطنين، مع التشديد على الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد لبدء التشغيل الفعلي.

وأضاف الدكتور خالد مجاور، أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات ومتابعة ميدانية دقيقة على أرض الواقع؛ لتقييم مستويات الأداء بشكل دوري، والتعامل الفوري والسريع مع أية ملاحظات أو معوقات قد تطرأ، بما يسهم في النهاية بتقديم أفضل خدمة ممكنة لأهالي محافظة شمال سيناء.