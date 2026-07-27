جنرال إسرائيلي يعترف : لم ننتصر في غزة.. وحماس ما زالت موجودة وإيران لم تهزم

شن مسؤول إسرائيلي كبير منتهية ولايته في وزارة الدفاع هجوماً لاذعاً على السلوك الاستراتيجي لحكومة الاحتلال طوال الحرب متعددة الجبهات، متهماً القيادة بإهدار سلسلة من الإنجازات العسكرية.



قاله العميد المتقاعد درور شالوم، الذي كان يرأس المكتب السياسي العسكري بوزارة الدفاع خلال مقابلة في مؤتمر نظمه معهد دراسات الأمن القومي. "من الناحية الاستراتيجية، هذه الحرب فشل ذريع"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف شالوم: "لم نحقق نتيجة حاسمة على جميع الجبهات. حماس لا تزال قائمة؛ حزب الله بعيد كل البعد عن نزع سلاحه؛ إيران - لقد أرجعنا البرنامج النووي قليلاً، لكنه لا يزال قائماً؛ ومكانة إسرائيل الدولية في أدنى مستوياتها على الإطلاق، والعلاقات مع الولايات المتحدة ليست في أفضل حالاتها أيضاً".

وأشار إلى أن الوضع الاستراتيجي العام في إسرائيل اليوم ضعيف"، والحكومة المقبلة يجب أن تخلق بديلاً لحماس وأن تحقق اختراقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان.



فيما يتعلق بإيران، يزعم شالوم أن "كل من ظنّ أن النظام يمكن إسقاطه بالغارات الجوية والأكراد، فهو واهم، واهم بكل بساطة". ويشير هنا إلى خطة فاشلة للميليشيات الكردية لغزو إيران خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، والتي كانت تهدف إلى "تهيئة الظروف" لسقوط الجمهورية الإسلامية. وقد تم التخلي عن الخطة بعد تسريبها قبل وقوع الغزو.



وبالانتقال إلى غزة، قال شالوم: "إن أحد الإنجازات القليلة هو أننا أعدنا الرهائن"، على الرغم من أنه يعزو الفضل إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في دفع الولايات المتحدة إلى التحرك بشأن هذه المسألة، ويؤكد أنه كان من الممكن إعادة المختطفين في وقت سابق وبأعداد أكبر.