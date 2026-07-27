مفوض حقوق الإنسان: 8 آلاف أسرة لا تزال نازحة بسبب النزاع بين إسرائيل و حزب الله

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله، تسبب في نزوح نحو 8 آلاف أسرة، وقد نزح بعضها أكثر من مرة، وتقيم في مراكز إيواء ومساكن مؤقتة في بيروت.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح المفوض السامي خلال زيارته إلى لبنان و التي يختتمها اليوم / الاثنين/ أن معاناة هؤلاء النازحين تكمن في أنهم لا يعرفون ماذا يخبئ لهم المستقبل، ولا متى سيتمكنون من العودة. بل إن بعضهم عاد قبل أربعة أيام فقط، ليجد أن قريته قد دُمّرت بالكامل، ولذلك باتوا يدركون أن مستقبلهم لن يكون في العودة إلى ديارهم، وهذا أمر مفجع".

وقد زار المفوض السامي، موقع مبنى سكني منهار في غرب بيروت، عقب هجوم إسرائيلي في 8 أبريل الماضي؛ أسفر عن مقتل تسعة من سكانه المدنيين وإصابة تسعة مدنيين آخرين، وعُرف هذا اليوم باسم "الأربعاء الأسود".

وقال فولكر تورك "لقد استمعت إلى أحد الناجين، وكذلك إلى أفراد من عائلات فقدوا أحبّاءهم.. لقد عاشوا في هذا المبنى السكني طوال أربعين أو خمسين عاما، ثم في لحظة واحدة انهالت الصواريخ ودمّرت المبنى.. لقد أُزهقت تسع أرواح، ووقعت مأساة هائلة، ولا أستطيع أن أستوعب كيف تتكرر مثل هذه المآسي مرة تلو الأخرى في المناطق المكتظة بالسكان.. يجب أن يتوقف هذا الأمر".



