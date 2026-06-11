علاج المسامات الواسعة في الصيف.. خطوات بسيطة لبشرة أنعم وأكثر صفاء

تعاني كثير من النساء من مشكلة المسامات الواسعة بالبشرة خاصة في فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة إفراز الدهون والتعرق، ما يجعل البشرة تبدو أقل نعومة وأكثر عرضة لظهور الحبوب والرؤوس السوداء.

لكن أطباء الجلد يؤكدون أن المسامات لا “تختفي” نهائيًا، وإنما يمكن تقليل مظهرها وتحسين شكل البشرة بشكل واضح من خلال روتين صحيح.



لماذا تظهر المسامات بشكل أوضح في الصيف؟

في الطقس الحار:

تزداد إفرازات الدهون (الزيوت)

تتراكم الأتربة والعرق داخل المسام

يحدث تمدد مؤقت في الجلد بسبب الحرارة

يقل الاهتمام بالتنظيف العميق عند بعض الأشخاص

خطوات فعالة لعلاج المسامات الواسعة

1) تنظيف البشرة مرتين يوميًا

استخدام غسول مناسب للبشرة الدهنية أو المختلطة يساعد على إزالة الدهون الزائدة دون تجفيف البشرة.

2) التونر القابض للمسام

التونر الذي يحتوي على مواد مثل النياسيناميد أو حمض الساليسيليك يساعد في تقليل مظهر المسام وتنظيم إفراز الدهون.



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3) التقشير المنتظم (مرتين أسبوعيًا)

التقشير يزيل الجلد الميت الذي يسد المسام، ويفضل استخدام:

أحماض AHA

أو BHA (مثل الساليسيليك أسيد)

4) استخدام الريتينويد ليلاً

منتجات مشتقات فيتامين A تساعد على تجديد الخلايا وتحسين ملمس الجلد مثل Tretinoin ولكن يجب استخدامها تحت إشراف طبي خاصة في الصيف لأنها قد تسبب حساسية للشمس.





5) واقي الشمس يوميًا

واقي الشمس خطوة أساسية، لأن الشمس تزيد من توسع المسام وتضعف مرونة الجلد.



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6) ماسكات الطين (Clay Mask)

تستخدم مرة أو مرتين أسبوعيًا لامتصاص الدهون الزائدة وتنقية المسام بعمق.





نصائح مهمة في الصيف

تجنب غسل الوجه بشكل مبالغ فيه حتى لا يزيد إفراز الدهون

الابتعاد عن المكياج الثقيل في الحر

شرب الماء بكثرة للحفاظ على ترطيب الجلد

استخدام منتجات “non-comedogenic” أي لا تسد المسام

المسامات الواسعة لا يمكن إغلاقها نهائيًا، لكن يمكن التحكم في مظهرها بشكل كبير خلال الصيف من خلال روتين تنظيف وتقشير وترطيب وواقي شمس منتظم، مع اختيار منتجات مناسبة لنوع البشرة.