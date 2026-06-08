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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. أضيفي هذه الأطعمة لنظامك الغذائي

أطعمة مهمة لصحة البشرة
أطعمة مهمة لصحة البشرة
هاجر هانئ

لم تكن العناية بـ البشرة يومًا مجرد مظهر خارجي. فما تتناولينه في طعامك يؤثر بشكل كبير على مظهر بشرتك. ورغم وجود العديد من الإرشادات المتاحة على الإنترنت حول كيفية تناول الطعام والشراب للعناية بالبشرة، إلا أن أخصائية التغذية سومان أجاروال تُبسط الأمر بقائمة مختصرة من الأطعمة.

تساعدك هذه الأطعمة عند ضمها إلي نظامك الغذائي اليومي على الاقتراب من ذلك الإشراق الطبيعي الذي لطالما تمنيته.

أطعمة مهمة لصحة البشرة 

1. الخيار
بفضل محتواه المائي الذي يتجاوز 95%، ستُحب بشرتك الخيار حتماً. فهو يُنعش البشرة من الداخل ويُرطبها أفضل من معظم الكريمات، كما تقول أجاروال. وتنصحكِ بتناول الخيار ليس فقط على وجهكِ - رغم فوائده الرائعة في تقليل الانتفاخات والهالات السوداء تحت العينين - بل أيضاً للاستفادة القصوى منه.
2. بذور الريحان
تُطلق هذه البذور الصغيرة إشراقة بشرتكِ الكامنة التي لم تكن تعلمينها. فهي تبدأ بتخليص بشرتكِ من السموم المسببة لظهور البثور، كما تُخفف من حرارة الجسم التي تُعدّ سببًا رئيسيًا لحب الشباب. وتحافظ أيضًا على ترطيب البشرة لفترات طويلة. ببساطة، انقعي بشرتكِ في الماء واشربي الماء كل صباح.
3. حليب الكركم
تطلق أجاروال على هذا "مضاد الالتهاب في كوب". فتناول كوب دافئ من حليب الكركم قبل النوم يُرمم البشرة أثناء النوم، وهو مفيد بشكل خاص لمن يعانون من حب الشباب الأحمر الملتهب. ومع مرور الوقت، يُساعد على توحيد لون البشرة.
4. السمن
تقول أجاروال: "كل ما تحتاجينه هو ملعقة واحدة يومياً لتلاحظي فرقاً واضحاً. فهو يرطب البشرة من الداخل، ويصلح حاجزها المتضرر. كما أنه يساعد على مكافحة الجفاف والخطوط الدقيقة مع الاستخدام المنتظم."

5. الجوز
تضيف أجاروال إن هذه هي أقراص أوميغا 3 التي تحتاجها بشرتك. تناول 4 إلى 5 حبات من الجوز كل صباح سيحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس ويعزز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي.

كما أنه يساعد على مكافحة جفاف البشرة وتقشرها وبهتانها، مما يجعلك تبدو منتعشاً بشكل طبيعي عند إدراجه باستمرار في نظامك الغذائي.

البشرة صحة البشرة الخيار بذور الريحان

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