السيول تقتل 10 أشخاص في إقليم قانسو الصيني

أفادت وكالة ‌أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن ​لقي10 أشخاص في إقيلم ⁠قانسو الصيني مصرعهم، ​إثر هطول ​أمطار غزيرة على منطقة سياحية ​في ​إقليم وييوان.

وتسببت الأمطار ‌في ⁠سيول أدت إلى محاصرة سياح ​كانوا ​يخيمون ⁠في المنطقة.



وأضافت ​شينخوا أن ​23 ⁠شخصا أصيبوا بجروح.

وتعيش مناطق جنوب الصين ساعات من الترقب والقلق، بعدما أعلنت السلطات حالة الاستنفار القصوى استعدادا لوصول الإعصار "نول"، الذي يتوقع أن يضرب السواحل الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة قوانغدونغ، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.



وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أجلت السلطات أكثر من 20 ألف شخص من المناطق الأكثر عرضة للخطر، كما علقت حركة السكك الحديدية وأوقفت الأنشطة التعليمية في عدد من المدن، في محاولة للحد من الخسائر البشرية والمادية.

إجلاء السكان وتعليق القطارات



وأبقت السلطات الصينية على مستوى الإنذار البرتقالي، وهو ثاني أعلى درجات التحذير من الأعاصير في البلاد، مع توقعات بتعرض مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان لرياح قوية وأمطار كثيفة خلال الساعات المقبلة.