بعد إعصار نول.. الصين ترفع مستوى الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات

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رفعت وزارة الموارد المائية الصينية ، اليوم الأحد ، مستوى الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات في مقاطعات جيانغشي وهونان وقوانغدونغ من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، بسبب المخاطر العالية لفيضانات جبلية نتيجة تأثير الإعصار "نول".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا " أن تقييمات المخاطر تظهر أن 43 محافظة في المناطق المتجاورة عبر هذه المقاطعات الثلاث ستواجه مخاطر فيضانات جبلية بمستوى الإنذار الأحمر من الساعة 8 صباحا اليوم الأحد حتى الساعة 8 صباحا غد الاثنين، مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث مثل هذه الكوارث.

وأضافت أن الوزارة أرسلت فريقين إضافيين إلى جيانغشي وهونان لمساعدة وتوجيه جهود مكافحة الفيضانات على الخطوط الأمامية.

ودعت الوزارة سلطات الموارد المائية المحلية إلى مراقبة مسار وتأثير الإعصار عن كثب، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق عالية المخاطر مثل الأنهار الجبلية والمناطق المأهولة القريبة من الأودية الجبلية ومواقع البناء والمناطق السياحية في الوديان والمناطق الواقعة حول بدايات الجسور ونهاياتها.

كما حثت الوزارة على الاستفادة الكاملة من أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وإصدار التحذيرات بسرعة لسكان المناطق المهددة وتنفيذ أعمال الإخلاء بشكل عاجل وحاسم لحماية حياة الناس.