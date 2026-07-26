قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
الرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية
بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل
تحرك برلمانى لوضع استراتيجية لحماية الهوية المصرية من مخاطر منصات التواصل
البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين
مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
الصفقة اقتربت.. صحيفة تركية تكشف آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
وزيرا خارجية مصر وتونس يشددان على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون
مذكرة التوقيف تحاصر نتنياهو.. وطائرة "جناح صهيون" تستهلك الملايين رغم محدودية استخدامها
ماليزيا تلغي رحلات جوية لـ الصين وهونج كونج بسبب إعصار نول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد إعصار نول.. الصين ترفع مستوى الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات

الصين
الصين
أ ش أ

رفعت وزارة الموارد المائية الصينية ، اليوم الأحد ، مستوى الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات في مقاطعات جيانغشي وهونان وقوانغدونغ من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، بسبب المخاطر العالية لفيضانات جبلية نتيجة تأثير الإعصار "نول".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا " أن تقييمات المخاطر تظهر أن 43 محافظة في المناطق المتجاورة عبر هذه المقاطعات الثلاث ستواجه مخاطر فيضانات جبلية بمستوى الإنذار الأحمر من الساعة 8 صباحا اليوم الأحد حتى الساعة 8 صباحا غد الاثنين، مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث مثل هذه الكوارث.

وأضافت أن الوزارة أرسلت فريقين إضافيين إلى جيانغشي وهونان لمساعدة وتوجيه جهود مكافحة الفيضانات على الخطوط الأمامية.

ودعت الوزارة سلطات الموارد المائية المحلية إلى مراقبة مسار وتأثير الإعصار عن كثب، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق عالية المخاطر مثل الأنهار الجبلية والمناطق المأهولة القريبة من الأودية الجبلية ومواقع البناء والمناطق السياحية في الوديان والمناطق الواقعة حول بدايات الجسور ونهاياتها.

كما حثت الوزارة على الاستفادة الكاملة من أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وإصدار التحذيرات بسرعة لسكان المناطق المهددة وتنفيذ أعمال الإخلاء بشكل عاجل وحاسم لحماية حياة الناس.

وزارة الموارد المائية الصينية مكافحة الفيضانات مقاطعات جيانغشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الانبا باسيليوس فوزي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد القديسين يواقيم وحنة بالمنيا الجديدة

وزير الصحة

وزير الصحة لمريض: قرار نفقة الدولة لا يمنعك من تلقي الخدمة لحين الصدور

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم محاضرة «المتحف..رسالة بلا حدود».. الثلاثاء

بالصور

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد