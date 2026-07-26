الصين: إعصار "نول" يشل حركة النقل في شنتشن وقوانجتشو بعد وصوله إلى جنوب البلاد

تسبب إعصار "نول"، الأقوى الذي يضرب الصين منذ بداية العام، في اضطرابات واسعة بحركة النقل في مقاطعة قوانجدونج جنوب البلاد، بعدما وصل إلى اليابسة فجر اليوم الأحد مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وألغت السلطات خدمات القطارات فائقة السرعة وعددًا كبيرًا من الرحلات الجوية في أنحاء المقاطعة، فيما تأثرت بشكل خاص مدينتا شنتشن وقوانجتشو، اللتان تعدان من أبرز المراكز الصناعية والتكنولوجية في الصين.

وضرب الإعصار مدينة هويتشو في مقاطعة قوانجدونج عند الساعة 3:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأصدر المركز، مساء أمس السبت، أول تحذير أحمر من الأعاصير هذا العام، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير المكوَّن من أربع درجات، قبل أن يُخفَّض صباح الأحد إلى البرتقالي ثم الأصفر مع تراجع قوة الإعصار.

وصاحب الإعصار رياح بلغت سرعتها 162 كيلومترًا في الساعة، متجاوزةً سرعة إعصار بافي الذي ضرب شرق وشمال شرق الصين قبل أسبوعين.

ومن المتوقع أن يواصل "نول" تحركه ببطء نحو الشمال الغربي عبر وسط مقاطعة قوانجدونج، قبل أن يتجه شمالًا إلى مقاطعة هونان بحلول صباح غد الاثنين، مع استمرار تراجعه في القوة على طول مساره.