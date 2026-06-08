كيف تساعد الديرما بن في توحيد لون البشرة وعلاج التصبغات؟

جلسات الديرما بن من أكثر تقنيات تجديد البشرة انتشارًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لفعاليتها في تحسين مظهر الجلد بدون تدخل جراحي، وتعتمد على تقنية الوخز الدقيق بالإبر لتحفيز الجلد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

وتُعرف هذه التقنية أيضًا باسم الميكرونيدلينج Microneedling، وهي تستخدم لعلاج مجموعة واسعة من مشاكل البشرة.

أبرز فوائد جلسات الديرما بن:

1- تحفيز إنتاج الكولاجين تساعد الجلسات على تنشيط طبقات الجلد العميقة لإنتاج الكولاجين الطبيعي، مما يساهم في تحسين مرونة البشرة وشدها بشكل ملحوظ.

2- تقليل آثار الحبوب تُستخدم الديرما بن في تقليل آثار حب الشباب والندبات السطحية والعميقة تدريجيًا، مع تحسين ملمس الجلد.

3- علاج التصبغات وتوحيد اللون تساهم في تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، خاصة الناتجة عن الشمس أو آثار الالتهابات.

4- تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة تساعد على تقليل علامات التقدم في العمر، خصوصًا حول العينين والفم، من خلال تجديد الخلايا.

5- تحسين امتصاص منتجات العناية بالبشرة بعد الجلسة تصبح البشرة أكثر قدرة على امتصاص السيرومات والمواد الفعالة، مما يزيد من فعالية الروتين التجميلي.

6- علاج المسام الواسعة تقلل من مظهر المسام وتمنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة وتجانسًا.

يشدد الأطباء على ضرورة إجراء الجلسات لدى مختصين مع التعقيم الجيد، وتجنب التعرض المباشر للشمس بعد الجلسة، واستخدام واقي الشمس لتفادي أي التهابات أو تصبغات.

وتختلف النتائج من شخص لآخر حسب نوع البشرة وعدد الجلسات والحالة الجلدية.