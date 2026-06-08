تحذير من الترمومتر الزئبقي.. طريقة التخلص الآمن من الزئبق

حذرت الدكتورة سماح نوح قسم الارشاد البيطري، من خطورة التعامل العشوائي مع الترمومتر الزئبقي عند كسره داخل المنزل، مؤكدة أن مادة الزئبق تُعد من المواد شديدة السمية التي قد تؤثر على الصحة العامة إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة وآمنة.

وأوضحت سماح نوح، أن كثيرًا من الأسر ما زالت تحتفظ بـ”الترمومتر الزئبقي” لاستخدامه في قياس الحرارة، رغم خطورته في حالة الكسر، مشيرة إلى ضرورة الحذر الشديد عند وقوعه على الأرض.

خطوات التعامل الصحيح عند كسر الترمومتر الزئبقي:

وأكدت أن الخطوة الأولى تبدأ بضرورة الانتباه لخطورة الزئبق، لأنه يتفاعل مع بعض المعادن وقد يؤدي إلى تلفها، لذلك يُفضل خلع أي إكسسوارات ذهبية أو معدنية أثناء التعامل معه.

كما شددت على أهمية عدم لمس الزئبق باليد نهائيًا، وارتداء قفازات طبية أو استخدام كيس بلاستيكي كبديل مؤقت لحماية اليدين.

وأشارت إلى ضرورة جمع قطع الزجاج المكسور أولًا ووضعها في كيس محكم الغلق، مع تجنب استخدام المقشة أو المكنسة أو حتى قطعة قماش مبللة، لأنها قد تزيد من انتشار حبيبات الزئبق بدلًا من جمعها.

طريقة جمع الزئبق من الأرض:

وأوضحت أنه يمكن استخدام سرنجة بدون إبرة لشفط حبيبات الزئبق الصغيرة من على الأرض، ثم وضعها داخل علبة بلاستيكية صغيرة تحتوي على ماء، مع تفريغ السرنجة داخل الماء أسفل السطح لتقليل تطاير الأبخرة، ثم إغلاق العلبة بإحكام.

أما الحبيبات الدقيقة جدًا التي يصعب التقاطها، فيمكن استخدام لاصق طبي (بلاستر) لالتقاطها بسهولة من الأرض.

التخلص النهائي من الأدوات:

وشددت على ضرورة جمع جميع الأدوات المستخدمة في التنظيف، مثل القفازات والسرنجة واللاصق وقطع الزجاج، داخل كيس محكم الغلق، ثم التخلص منها بطريقة آمنة عبر أقرب مستشفى أو مركز طبي، حيث توجد وسائل مخصصة للتعامل مع مخلفات الزئبق.

واختتمت بالتأكيد على أهمية ارتداء كمامة أثناء عملية التنظيف لتجنب استنشاق أي أبخرة قد تنتج عن الزئبق، حفاظًا على السلامة العامة داخل المنزل.