قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مليارات ملف.. موعد انتهاء أزمة سيستم التأمينات والمعاشات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
مقترح برلماني لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لإنهاء فوضى السوشيال ميديا
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير من الترمومتر الزئبقي.. طريقة التخلص الآمن من الزئبق

الترمومتر
الترمومتر
ريهام قدري

حذرت الدكتورة سماح نوح قسم الارشاد البيطري، من خطورة التعامل العشوائي مع الترمومتر الزئبقي عند كسره داخل المنزل، مؤكدة أن مادة الزئبق تُعد من المواد شديدة السمية التي قد تؤثر على الصحة العامة إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة وآمنة.

وأوضحت سماح نوح، أن كثيرًا من الأسر ما زالت تحتفظ بـ”الترمومتر الزئبقي” لاستخدامه في قياس الحرارة، رغم خطورته في حالة الكسر، مشيرة إلى ضرورة الحذر الشديد عند وقوعه على الأرض.

خطوات التعامل الصحيح عند كسر الترمومتر الزئبقي:

وأكدت أن الخطوة الأولى تبدأ بضرورة الانتباه لخطورة الزئبق، لأنه يتفاعل مع بعض المعادن وقد يؤدي إلى تلفها، لذلك يُفضل خلع أي إكسسوارات ذهبية أو معدنية أثناء التعامل معه.

كما شددت على أهمية عدم لمس الزئبق باليد نهائيًا، وارتداء قفازات طبية أو استخدام كيس بلاستيكي كبديل مؤقت لحماية اليدين.

وأشارت إلى ضرورة جمع قطع الزجاج المكسور أولًا ووضعها في كيس محكم الغلق، مع تجنب استخدام المقشة أو المكنسة أو حتى قطعة قماش مبللة، لأنها قد تزيد من انتشار حبيبات الزئبق بدلًا من جمعها.

طريقة جمع الزئبق من الأرض:

وأوضحت أنه يمكن استخدام سرنجة بدون إبرة لشفط حبيبات الزئبق الصغيرة من على الأرض، ثم وضعها داخل علبة بلاستيكية صغيرة تحتوي على ماء، مع تفريغ السرنجة داخل الماء أسفل السطح لتقليل تطاير الأبخرة، ثم إغلاق العلبة بإحكام.

أما الحبيبات الدقيقة جدًا التي يصعب التقاطها، فيمكن استخدام لاصق طبي (بلاستر) لالتقاطها بسهولة من الأرض.

التخلص النهائي من الأدوات:

وشددت على ضرورة جمع جميع الأدوات المستخدمة في التنظيف، مثل القفازات والسرنجة واللاصق وقطع الزجاج، داخل كيس محكم الغلق، ثم التخلص منها بطريقة آمنة عبر أقرب مستشفى أو مركز طبي، حيث توجد وسائل مخصصة للتعامل مع مخلفات الزئبق.

واختتمت بالتأكيد على أهمية ارتداء كمامة أثناء عملية التنظيف لتجنب استنشاق أي أبخرة قد تنتج عن الزئبق، حفاظًا على السلامة العامة داخل المنزل.

الترمومتر ترمومتر زئبق مخاطر الزئبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

غادة عادل

فكرت فى الاعتزال وخسيت بالحقن.. غادة عادل تكشف تعرضها لأصعب فترة بحياتها

الفنان محمد أبو الحسن

فى ذكراه.. قصة مرض محمد أبو الحسن المأساوي

في ذكراه.. "محمد أبو الحسن" فنان كوميدي صاحب بصمة خاصة على خشبة المسرح وشاشتي السينما والتلفزيون

في ذكراه.. محمد أبو الحسن صاحب بصمة خاصة على المسرح والسينما والتليفزيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد