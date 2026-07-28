صفقة جديدة تشعل الصراع.. بيراميدز يزاحم الأهلي على جوهرة إنبي| تفاصيل

يتواصل الصراع بين الأهلي وبيراميدز خارج المستطيل الأخضر بعدما انتقل التنافس بين الناديين إلى سوق الانتقالات الصيفية في مشهد بات يتكرر خلال المواسم الأخيرة مع استهداف العديد من الأسماء نفسها.

وكشفت التطورات الأخيرة عن دخول بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع حامد عبد الله جناح إنبي في خطوة قد تعقد حسابات الأهلي الذي يضع اللاعب ضمن قائمة العناصر المرشحة لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ويبدو أن الصراع على اللاعب الشاب قد يتحول إلى واحدة من أبرز معارك الميركاتو المصري في ظل اقتناع الناديين بإمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة في المستقبل.

بيراميدز يتحرك قبل الأهلي

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة بيراميدز بدأت خطوات عملية لحسم الصفقة بعدما أجرت اتصالات مباشرة مع اللاعب لاستطلاع موقفه من الانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

يأتي هذا التحرك في توقيت حساس خاصة أن الأهلي كان قد وضع جناح إنبي ضمن قائمة اللاعبين الذين يتابعهم منذ فترة قبل أن يدخل بيراميدز على خط المفاوضات في محاولة لاستباق منافسه التقليدي.

وتؤكد هذه الخطوة أن إدارة بيراميدز لا ترغب في ترك أي فرصة للأهلي لحسم الصفقة بسهولة وهو ما يعكس استمرار المنافسة بين الناديين على أبرز المواهب المحلية.

اتصال مباشر مع اللاعب

وأجرى عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز اتصالًا هاتفيًا مع حامد عبد الله خلال الساعات الماضية نقل خلاله رغبة النادي الرسمية في التعاقد معه.

وأبدت إدارة بيراميدز ثقتها الكبيرة في قدرات اللاعب معتبرة أنه يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون إضافة قوية للفريق سواء على المستوى الفني أو في إطار مشروع بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

من جانبه لم يُبدِ اللاعب اعتراضًا على فكرة الانتقال إلى بيراميدز لكنه شدد على ضرورة إنهاء المفاوضات عبر القنوات الرسمية مع نادي إنبي احترامًا للعقد الذي يربطه بالنادي البترولي.

كلمة الحسم في يد إنبي

ورغم ترحيب اللاعب بفكرة خوض تجربة جديدة فإن القرار النهائي يبقى في يد إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي التي تملك حق تحديد مستقبل اللاعب سواء بالموافقة على رحيله أو الإبقاء عليه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتصالات رسمية بين الناديين لمعرفة موقف إنبي من بيع اللاعب إلى جانب مناقشة المقابل المالي وبقية بنود الصفقة حال الوصول إلى مرحلة التفاوض المباشر.

صراع يتكرر في كل ميركاتو

ولم تعد المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على اللاعبين أمرًا جديدًا إذ شهدت السنوات الأخيرة العديد من الصفقات التي دار حولها صراع قوي بين الناديين في ظل سعي كل طرف لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر المحلية.

وأصبح بيراميدز منافسًا مباشرًا للأهلي في سوق الانتقالات بعدما نجح في السنوات الماضية في حسم أكثر من صفقة كانت على رادار القلعة الحمراء مستفيدًا من مرونته المالية وسرعة تحركاته في المفاوضات.

في المقابل يعتمد الأهلي على مشروعه الرياضي وتاريخه القاري وجاذبيته للاعبين وهو ما يجعل المنافسة بين الطرفين تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد المقابل المالي.

هل يحسم بيراميدز الصفقة؟

حتى الآن لا يزال مستقبل حامد عبد الله مفتوحًا على جميع الاحتمالات في ظل عدم دخول المفاوضات الرسمية مع إنبي مراحلها النهائية وهو ما يمنح الأهلي فرصة لإعادة ترتيب أوراقه إذا قرر التحرك بشكل جاد، لكن المؤكد أن دخول بيراميدز على خط المفاوضات رفع من سخونة الملف وجعل الصفقة مرشحة لتكون واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية في الكرة المصرية.