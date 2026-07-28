قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
تحذير عاجل للمواطنين بسبب أمواج الشواطئ خلال هذه الأيام
خلافات مالية .. حقيقة تهديد عدد من الأشخاص لسيدة بالمرج
أوائل الثانوية العامة 2026 .. 8 معلومات عاجلة بشأنهم الآن
رسميا.. زين الدين زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا خلفًا لديشامب
مقترح برلماني لإنشاء جواز سفر تصديري رقمي لكل شركة.. تفاصيل
بعد انتشار الفيديو.. حبس سائق سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه
اجتماع مرتقب لحسم مستقبل محمد صلاح.. و4 وجهات على الطاولة
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد
قافلة «زاد العزة» الـ 244 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
مصر تدين الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة
إضافة تاريخية.. الخطيب يكشف تفاصيل جديدة عن استاد الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صفقة جديدة تشعل الصراع.. بيراميدز يزاحم الأهلي على جوهرة إنبي| تفاصيل

حامد عبد الله
حامد عبد الله
محمود أحمد

يتواصل الصراع بين الأهلي وبيراميدز خارج المستطيل الأخضر بعدما انتقل التنافس بين الناديين إلى سوق الانتقالات الصيفية في مشهد بات يتكرر خلال المواسم الأخيرة مع استهداف العديد من الأسماء نفسها.

وكشفت التطورات الأخيرة عن دخول بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع حامد عبد الله جناح إنبي في خطوة قد تعقد حسابات الأهلي الذي يضع اللاعب ضمن قائمة العناصر المرشحة لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ويبدو أن الصراع على اللاعب الشاب قد يتحول إلى واحدة من أبرز معارك الميركاتو المصري في ظل اقتناع الناديين بإمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة في المستقبل.

بيراميدز يتحرك قبل الأهلي

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة بيراميدز بدأت خطوات عملية لحسم الصفقة بعدما أجرت اتصالات مباشرة مع اللاعب لاستطلاع موقفه من الانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

يأتي هذا التحرك في توقيت حساس خاصة أن الأهلي كان قد وضع جناح إنبي ضمن قائمة اللاعبين الذين يتابعهم منذ فترة قبل أن يدخل بيراميدز على خط المفاوضات في محاولة لاستباق منافسه التقليدي.

وتؤكد هذه الخطوة أن إدارة بيراميدز لا ترغب في ترك أي فرصة للأهلي لحسم الصفقة بسهولة وهو ما يعكس استمرار المنافسة بين الناديين على أبرز المواهب المحلية.

اتصال مباشر مع اللاعب

وأجرى عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز اتصالًا هاتفيًا مع حامد عبد الله خلال الساعات الماضية نقل خلاله رغبة النادي الرسمية في التعاقد معه.

وأبدت إدارة بيراميدز ثقتها الكبيرة في قدرات اللاعب معتبرة أنه يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون إضافة قوية للفريق سواء على المستوى الفني أو في إطار مشروع بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

من جانبه لم يُبدِ اللاعب اعتراضًا على فكرة الانتقال إلى بيراميدز لكنه شدد على ضرورة إنهاء المفاوضات عبر القنوات الرسمية مع نادي إنبي احترامًا للعقد الذي يربطه بالنادي البترولي.

كلمة الحسم في يد إنبي

ورغم ترحيب اللاعب بفكرة خوض تجربة جديدة فإن القرار النهائي يبقى في يد إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي التي تملك حق تحديد مستقبل اللاعب سواء بالموافقة على رحيله أو الإبقاء عليه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتصالات رسمية بين الناديين لمعرفة موقف إنبي من بيع اللاعب إلى جانب مناقشة المقابل المالي وبقية بنود الصفقة حال الوصول إلى مرحلة التفاوض المباشر.

صراع يتكرر في كل ميركاتو

ولم تعد المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على اللاعبين أمرًا جديدًا إذ شهدت السنوات الأخيرة العديد من الصفقات التي دار حولها صراع قوي بين الناديين في ظل سعي كل طرف لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر المحلية.

وأصبح بيراميدز منافسًا مباشرًا للأهلي في سوق الانتقالات بعدما نجح في السنوات الماضية في حسم أكثر من صفقة كانت على رادار القلعة الحمراء مستفيدًا من مرونته المالية وسرعة تحركاته في المفاوضات.

في المقابل يعتمد الأهلي على مشروعه الرياضي وتاريخه القاري وجاذبيته للاعبين وهو ما يجعل المنافسة بين الطرفين تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد المقابل المالي.

هل يحسم بيراميدز الصفقة؟

حتى الآن لا يزال مستقبل حامد عبد الله مفتوحًا على جميع الاحتمالات في ظل عدم دخول المفاوضات الرسمية مع إنبي مراحلها النهائية وهو ما يمنح الأهلي فرصة لإعادة ترتيب أوراقه إذا قرر التحرك بشكل جاد، لكن المؤكد أن دخول بيراميدز على خط المفاوضات رفع من سخونة الملف وجعل الصفقة مرشحة لتكون واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية في الكرة المصرية.

الأهلي بيراميدز الأهلي وبيراميدز الانتقالات الصيفية حامد عبد الله إنبي إدارة بيراميدز عمرو بسيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشابات تحت 21 عامًا لكرة السلة

القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للشابات لكرة السلة 3×3 بالتأهل لكأس العالم

مطار القاهرة

مطار القاهرة ينظم دورة تدريبية متخصصة لإدارة مخاطر الطيور والحياة البرية

GAHAR

الصحة: اعتماد 9 منشآت رعاية أولية جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 218 منشأة

بالصور

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة.. كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر والحالة النفسية؟

كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت

طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد