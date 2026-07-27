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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يواصل تدريباته في معسكر تركيا استعدادا لمواجهة ألانيا سبور

بيراميدز
بيراميدز
عبدالله هشام

واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية في المعسكر التحضيري المقام حاليا في تركيا وتحديدا بمدينة أرضروم والذي يستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

وخاض الفريق مرانا صباحيا قويا في المعسكر تضمن تدريبات بدنية وكذلك خططية وتنفيذ لبعض الجمل وأفكار الجهاز الفني الجديد بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي ألانيا سبور التركي وديا في الخامسة من مساء الأربعاء على ملاعب مدينة أرضروم في ثاني مبارياته الودية ضمن 4 لقاءات ودية تم الاتفاق عليها، وكانت البداية أمام بيرسبوليس الإيراني ثم ألانيا سبور التركي.

بيراميدز يخسر أول لقاء ودي

خسر فريق بيراميدز أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

ويخوض بيراميدز معسكره الإعدادي للموسم الجديد، في تركيا، حيث سيلعب الفريق أربع مباريات ودية خلال المعسكر.

وتعد هذه أولى مباريات بيراميدز تحت قيادة المدير الفني الجديد الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

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