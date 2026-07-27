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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. هياتم: رفضت الارتباط بأحد حكام العرب مقابل قصرا بسويسرا لهذا السبب

هياتم
هياتم
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة هياتم، والتي اشتهرت بأدوارها في الإغراء، ولها العديد من الأعمال التي رسخت في ذهن المشاهدين.

ويرصد “صدى البلد” أبرز محطاتها.

بداية هياتم الفنية

الفنانة هياتم من مواليد الإسكندرية عام 1949، واسمها الحقيقي "سهير محمد حسن"، وكانت بدايتها الفنية من خلال الرقص في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية وهي لم تتجاوز العشرين من العمر، وسرعان ما لمع نجمها، فانتقلت إلى القاهرة للعمل في كازينوهات العاصمة، وكانت انطلاقتها في عالم التمثيل في منتصف فترة السبعينيات، وكان أول أعمالها السينمائية عام 1972 في فيلم "ليلة حب أخيرة" من إخراج حلمي رفلة، ولعبت فيه دور راقصة .

عروض الزواج من الشباب

قالت الفنانة هياتم خلال برنامج "فحص شامل" للإعلامية راغدة شلهوب، إنها تلقت عروضا للزواج من شباب، ولكن رفضتها.

وقالت : " زي ما طول عمري مش بحب أرتبط براجل متجوز، عمري ما هأرتبط بشاب أصغر مني".

وأضافت :" ليا صديقات متزوجات بأصغر منهن وسعداء، ولكن من الممكن أن يكون لدي مشكلة في الوعي، غير متقبله للفكرة، لازم يبقى أكبر شوية".

وأوضحت: "اتقدملي حد من قريب وكان أصغر مني بـ25 سنة، ولكن قولتله: «بابا.. عيب»، ورفضته".

كما قالت هياتم ، في لقاء تلفزيوني، إنها تزوجت مرتين حتى أنها رفضت الزواج من أشخاص مهمين وفي مناصب مهمة، لأنها لا تتزوج إلا عن حب، وأنها لم تفكر في إنجاب أطفال بسبب ظروف عملها، لأنها لم تكن تنام سوى 4 ساعات فقط في اليوم.

 وصرحت خلال لقائها ببرنامج "فحص شامل" للإعلامية راغدة شلهوب أن أحد الحكام العرب حاول إهداءها قصرًا في سويسرا، مقابل أن تتزوجه، ولكنها رفضت لأنه طلب منها أن تعتزل الفن.

كما كشفت الفنانة الراحلة هياتم، أنها حُبست لمدة أسبوع بسبب اتهامها بالتزوير في أوراق رسمية، وبررت ذلك بأن موظف السجل المدني حاول مجاملتها، فكتب لها في حالتها الاجتماعية "آنسة" بدلًا من "مطلقة".

وفاة هياتم

دخلت الفنانة هياتم أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين؛ بعد تدهور حالتها الصحية، عقب إصابتها بمرض سرطان القولون، لينتهي صراعها مع المرض بالوفاة عن عمر يناهز 69 سنة، في 27 يوليو 2018.

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