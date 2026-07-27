قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن
الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية
وزير الاستثمار: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 15.5 مليار دولار
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب
مقترح برلماني عاجل لتقنين أوضاع معلمي الحصة وإنصاف أصحاب المؤهلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة مرض محمد شرف المأساوي وأبرز إفيهاته

محمد شرف
محمد شرف
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة محمد شرف الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

ولد بمثل هذا اليوم عام 1963، ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 2018، عن عمر يناهز 55 عامًا، وقدم الكثير من الأعمال السينمائية البارزة في تاريخه، فضلا عن التيلفزيون.

افيهات محمد شرف

قدم محمد شرف 120 عملا وكان له العديد من الافيهات المحفورة فى وجدان المشاهد العربى ولعل من أبرزها :

ظرف طارق: “كائن يعيش ويتعايش، أنا رئيس جمهورية نفسي، واحد مصري هيشجع إيه.. نيجيريا”.

صباحو كدب: “دا مش لينا دا تاكس لازق فينا”.

الرهينة: “فور باي فور يا جدع، جرى أيه يا كلاوي هو إحنا من أمتى بنسأل الأسئلة دي”.

جعلتني مجرمًا: “أجمل حاجة في الحشيش إنه مفيهوش بذر”.

عسكر في المعسكر: “عيش معايا اللحظة يا شاويش خضر”.

زكي شان: “اضرب كمان عايزة أتوب”.

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة: “عندكم عيد وأنا معنديش”.

مرض محمد شرف

وشهد محمد شرف معاناة شديدة فى آخر حياته خاصة بعد إصابته بمرض خطير، حيث لم يهتم به أحد وهو ما دفع المقربين له بالحديث مع النقابة لرعايته.

وتوفى محمد شرف بعد صراع مع المرض والشكوى من الوحدة وقلة الأعمال، إذ أصيب بعدة جلطات في المخ في عام 2009، الأمر الذي جعله يخضع لثلاث عمليات جراحية على مدار عام، أنفق خلالها ما يزيد على 180 ألف جنيه منذ مرضه، وأصبح على حد تعبيره "ع الحديدة"، حيث ينفق كل أسبوع 300 جنيه على الأدوية.

محمد شرف الفنان محمد شرف أعمال محمد شرف أفلام محمد شرف ذكرى وفاة محمد شرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

المحامية المتهمة

تعايشت في المنزل مع جثة والدتها.. تفاصيل جديدة في قضية المحامية قاتـ.لة أمها بالإسكندرية

حادث طريق

إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق بمدينة جمصة.. أسماء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

نقلة نوعية في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية.. حصاد منظومة التدريب بمركز سقارة

بالصور

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد