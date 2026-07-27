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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حنان مطاوع تسخر من الشللية في الوسط الفني: مفتقدة للوصفة هاتوها وأنا أجرب

حنان مطاوع
حنان مطاوع
أحمد البهى

قالت الفنانة حنان مطاوع خلال لقائها في برنامج ontheroad، مع الإعلامي بلال العربي، إنها تواجه تحديات مستمرة في مجال التمثيل من أجل تقديم أدوار جيدة للجمهور تليق بها وبإسمها وما ترغب في أن تتركه للجمهور من أرشيف فني لها.

وأوضحت حنان مطاوع خلال لقائها في برنامج ontheroad، أنها لاتدري الوصفة السرية للتواجد في عدد كبير من الأعمال ذات قيمة فنية عالية، او ان تلقي مكانتها التي تستحقها بالتمثيل، قائلة : "أنا لو أعرف الوصفة كنت عملتها من بدري، هي كومبو ممكن تبقي شلة شبه المنظومة أو إذن إلهي"، ساخرة :"أنا مفتقدة تماما للوصفة هتهالي وأنا اجرب"، مشددة على أنها لا تحاول الاهتمام بما هو خارج قدراتها، وتضع تركيزها الكامل على نفسها من خلال تطوير موهبتها وأدواتها التمثيلية، قائلة :" بركز في اللي يخصني علشان متجننش".

وبسؤال الإعلامي بلال العربي لـ حنان مطاوع عما ينقصها حتي تكون في المكانة الفنية التي تستحقها، أوضحت بأنها تحاول تلافي أخطائها الفنية، والتجديد، والاستمرار في الورش الفنية مع الدكتور فريد النقراشي، لافتة إلي أنها في بعض الأحيان تستعين بزوجها المخرج أمير اليماني لأنه أيضا مدرب تمثيل، مما يجعلهم يصطدمون في العديد من الأمور بسبب وجهات النظر في التمثيل، ضاحكة : "بستشير زوجي في حاجات كتير أينعم بنتخانق بس بيفيدني أوي".

جدير بالذكر أن الموسم الثانى من برنامج «ontheroad» لقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، وتصدر مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من حلقة كشف خلالها الضيوف عن أسرار وكواليس لأول مرة، ومن بينهم هند صبرى وظافر العابدين وميرنا جميل وكندة علوش نور عريضة، الشاعر تامر حسين وغيرهم.

الفنانة حنان مطاوع حنان مطاوع ontheroad

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