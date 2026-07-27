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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ارسم حلمك يحيي حفلاً موسيقياً بقبة الغوري.. الخميس

ارسم حلمك
ارسم حلمك
أحمد البهى

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً غنائياً موسيقياً لفرقة كورال "ارسم حلمك" بقيادة المايسترو سيد رمضان، وذلك يوم الخميس الموافق 30 يوليو، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويقدم الكورال برنامجاً فنياً يمزج بين روائع الأغنية المصرية والعربية الكلاسيكية والأعمال المعاصرة برؤية موسيقية حديثة، في إطار سعيه إلى إعادة إحياء التراث الغنائي، وترسيخ قيم الأمل والطاقة الإيجابية من خلال عروضه الفنية، التي تستضيفها بانتظام مراكز الإبداع الفني التابعة للصندوق.

ويأتي الحفل ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، انطلاقاً من دوره في إتاحة الفنون الجادة للجمهور، ودعم التجارب الإبداعية، والحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتقديمه برؤى معاصرة، بما يعزز الوعي الثقافي ويؤكد مكانة مراكز الإبداع الفني كمنصات حيوية لنشر الثقافة والفنون.

ارسم حلمك المايسترو سيد رمضان البرنامج الثقافي

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