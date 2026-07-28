على هامش الملتقى الفكري.. محافظ الشرقية يستقبل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والوفد المرافق له على هامش زيارتهم للمحافظة للمشاركة في فعاليات الملتقى الفكري الذي يُقام اليوم بقصر ثقافة الزقازيق، وذلك بمكتبه بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية وعدد من رجال الأزهر الشريف.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الشرقية بالأمين العام المساعد والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق التعاون والتنسيق بين محافظة الشرقية والأزهر الشريف، مؤكداً أن الأزهر سيظل منارةً للعلم والفكر المستنير، وحصناً راسخاً للهوية الوطنية والدينية، وركيزةً أساسية في بناء الإنسان وصون الوعي، بما يُسهم في ترسيخ دعائم الإستقرار والحفاظ على مكانة الوطن وريادته.

أشاد المحافظ بالنهضة العلمية والدعوية التي يشهدها الأزهر الشريف في عهد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لما يقوم به من دور رائد في نشر رسالة الإسلام السمحة وفكره الوسطي المعتدل على المستويين المحلي والعالمي.

أكد محافظ الشرقية اعتزازه بالدور التاريخي والوطني الذي يضطلع به الأزهر الشريف، على مدار أكثر من عشرة قرون، في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والإعتدال، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش السلمي، فضلاً عن دوره الوطني في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

ثمّن المحافظ التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأزهر الشريف، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الإنتماء والولاء للوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الكامل لكافة أنشطة الأزهر الشريف داخل المحافظة، مع التوسع في مجالات التعاون بما يخدم أبناء الشرقية،ويسهم في دعم جهود الدولة لبناء الإنسان،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به القوافل الدعوية والندوات التوعوية التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وجميع مؤسسات الدولة، للتوعية بمختلف القضايا المجتمعية داخل المساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ومواجهة الظواهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع.

ومن جانبه، نقل الأمين العام المساعد تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى محافظ الشرقية، معرباً عن تقديره لما يقدمه من دعم مستمر للجهود الدعوية والتوعوية بالمحافظة، مشيداً بالتعاون البنّاء بين المحافظة والأزهر الشريف، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع.

فيما أكد الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر الشريف يضع نشر الوعي المجتمعي في مقدمة أولوياته، من خلال برامجه وقوافله وفعالياته المتنوعة التي تنفذ بالمساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمستشفيات وغيرها، تنفيذاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة لضبط منظومة القيم، وتعزيز الوعي، ومواجهة السلوكيات والأفكار الدخيلة على المجتمع.

وفي ختام اللقاء، حرص محافظ الشرقية على إلتقاط الصور التذكارية مع وفد الأزهر الشريف، مؤكداً استمرار دعم المحافظة لرسالة الأزهر الشريف وجهوده في نشر الوعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة.

وفي سياق متصل، أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، لحضور فعاليات الملتقى الفكري الذي أُقيم بقصر ثقافة الزقازيق، بحضور وكلاء وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، والشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.