أمين البحوث الإسلاميَّة يلتقي محافظ الشرقيَّة لبحث تعزيز التعاون في نشر الوعي الدِّيني والمجتمعي

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقيَّة، صباح اليوم بمقرِّ ديوان عام المحافظة، فضيلةَ أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة؛ لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمحافظة في تنفيذ البرامج الدعويَّة والتوعويَّة؛ بما يُسهِم في ترسيخ الوعي الرشيد وتعزيز القِيَم الأخلاقيَّة داخل المجتمع.

حضر اللقاء: الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمستشار العسكري أحمد شعبان مهدي، والدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد السابق للدعوة والإعلام الدِّيني، والدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزيَّة لمنطقة الشرقيَّة الأزهريَّة، والشيخ علي جودة، مدير عام منطقة وعظ الشرقيَّة.

وخلال اللقاء، أكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يواصل توسيع حضوره الميداني في مختلِف المحافظات من خلال برامج دعويَّة وتثقيفيَّة تستهدف مختلِف فئات المجتمع، وتسعى إلى بناء الوعي الصحيح، وترسيخ الهُويَّة الدِّينيَّة، وتعزيز منظومة القِيَم في مواجهة التحديات الفكريَّة والثقافيَّة المعاصرة.

من جانبه، رحَّب المهندس حازم الأشموني بزيارة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، وبالجهود التي يبذلها وعَّاظ الأزهر في محافظة الشرقيَّة، مؤكِّدًا حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف؛ بما يخدم قضايا الوعي، ويُسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الأزهر الشريف والأجهزة التنفيذيَّة بالمحافظات؛ لتوحيد الجهود في دعم مسارات الوعي الرشيد، وتعزيز الحضور الدعوي المؤثِّر، وترسيخ القِيَم الدِّينيَّة والوطنيَّة الأصيلة بما يخدم المجتمع ويواكب احتياجاته.