بدء تلقي طعون الثانوية الأزهرية بالشرقية حتى 11 أغسطس

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية فتح باب تلقي طلبات الطعون على نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 28 يوليو 2026 وحتى الثلاثاء 11 أغسطس 2026، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات أو سداد رسوم بعد انتهاء المدة المحددة.

وأوضحت المنطقة أن رسوم الطعن تبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة، ويتم سدادها إلكترونيًا من خلال بوابة منظومة الطعون الإلكترونية أو عبر الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، على أن يتقدم الطالب أو من ينوب عنه بطلب الطعن مرفقًا بإيصال السداد.

وأضافت أن الاطلاع على كراسة الإجابة يقتصر على الطالب شخصيًا بعد إثبات هويته ببطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح، وفي حالة تعذر حضوره يجوز لولي الأمر الاطلاع بعد التوقيع على إقرار رسمي بذلك.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي وكيل منطقة الشرقية الأزهرية أنه لا يجوز التقدم بطعن في المواد الحاصل فيها الطالب على الدرجة النهائية، أو المواد الناجح فيها من أعوام سابقة، أو للطلاب الصادر بحقهم قرار بإلغاء الامتحان في مادة أو جميع المواد، بينما يحق للطالب المعيد الطعن في المواد التي أدى امتحانها خلال العام الدراسي الحالي فقط.

وشدد على أن دور القائمين على منظومة الطعون يقتصر على التنظيم الإداري، دون أي تدخل في أعمال التصحيح أو تعديل الدرجات، كما حظرت اصطحاب الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي أجهزة تصوير داخل مقار الاطلاع.

وأهاب بالطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للتعرف على كراسات الإجابة والتوقيع على التقرير المرفق بها، مشيرة إلى أن نتائج الطعون ستُعلن عبر بوابة الأزهر الشريف، وفي حال استحقاق الطالب زيادة في الدرجات، يتوجه بنفسه إلى مقر المنطقة الأزهرية لتقديم طلب استرداد رسوم الطعن واستكمال إجراءات الصرف المالي.