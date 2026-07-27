مصر والسودان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق بشأن تطورات الأزمة السودانية

عقد وزير الخارجية،د. بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع نظيره السوداني تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى متابعة آخر التطورات التي تشهدها الساحة السودانية، وسبل دعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والخرطوم في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن القاهرة تواصل العمل مع مختلف الأطراف لدعم الحلول التي تحقق الأمن والاستقرار، إلى جانب استعدادها للمساهمة في جهود إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.