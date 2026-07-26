بعد زيارته لسوريا.. جوتيريش يلتقي وزير الخارجية الأردني في عمان غدًا لبحث ملفات المنطقة

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال زيارته غدا /الاثنين/ للعاصمة الأردنية عمان، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، في مقر وزارة الخارجية بالأردن.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب الملف السوري ودور الأمم المتحدة في دعم الاستقرار الإقليمي.

وتأتي زيارة جوتيريش إلى الأردن عقب جولة إقليمية شملت سوريا، حيث أجرى خلال زيارته إلى دمشق مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، تناولت تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، وسبل دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

كما زار الأمين العام للأمم المتحدة مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في منطقة الجولان، مؤكدًا أهمية الحفاظ على اتفاق فض الاشتباك واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.