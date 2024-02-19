في ذكرى ميلاد محمد شرف .. تعرف على وصيته |تفاصيل

تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان محمد شرف الذي ترك بصمته الخاصة لدى الجمهور من خلال العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية أمام كبار النجوم.



ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة محمد شرف

ولد محمد شرف في محافظة الإسكندرية في 19 فبراير 1963 في عام 1984، حصل على شهادة المعهد الفني التجاري، ومن ثم سافر إلى القاهرة ليبدأ مسيرته في عالم الفن.

في بداية مشواره، شارك في أدوار صغيرة في عدد من الأعمال المسرحية. ومع مسرحية "عيال تجنن" التي قدمها مع أحمد آدم في عام1994، بدأت نجاحاته الحقيقية. استطاع أن يجذب انتباه الجمهور والتألق على خشبة المسرح. ثم توالت بعد ذلك أعماله المسرحية الناجحة،بما في ذلك "حودة كرامة" و "فيما يبدو سرقوا عبده" و "القشاش".

ظهر محمد شرف على شاشة التليفزيون لأول مرة في عام 1994 من خلال برنامج "سر الأرض".

كما شارك في نفس العام في مسلسل "أرابيسك". ثم توالت أعماله الدرامية الناجحة خلال فترة التسعينيات.

شهدت بداية الألفية الجديدة توهجًا وانطلاقًا لمحمد شرف، حيث بدأ المخرجون في منحه فرصًا أكبر. شارك في أدوار بارزة في عدد من الأفلام الكوميدية الناجحة، مثل "فيلم ثقافي" و "عسكر في المعسكر" و "بلية ودماغه العالية" و "الرهينة".



وخاض محمد شرف تجربة التأليف لمرة واحدة، عندما شارك في تأليف مسلسل 'ومضى العمر يا ولدي'، والذي تم عرضه في عام 2006،وكانت آخر أعماله مسرحية باي باي واي فاي، والتي تم عرضها في عام 2018.



وكان كشف نجل الفنان محمد شرف "هشام" عن وصية والده له قائلًا :"أن والده شدد عليه أن يكون مثله في الوسط الفني، له أدوار مميزة وذلك ليس بشرط أن يكون حجم الدور كبيرًا في العمل ولكن أن يكون مؤثرًا، وذلك حتى يترك بصمة فنية، مضيفًا أن الراحل طالبه بالتعلم من أخطائه بالعمل.