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الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة الكرة الذهبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية
جائزة الكرة الذهبية
أ ش أ

 أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، مساء اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية للاعبين العشر الأوائل المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، في ظل ترقب المنافسة بين أبرز نجوم اللعبة على الجائزة الفردية الأهم في كرة القدم.

تضم القائمة الفرنسي عثمان ديمبيلي، والنرويجي إرلينج هالاند، والإنجليزي هاري كين، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي مايكل أوليسيه، والإسباني فابيان رويز، والإسباني رودري، إلى جانب مواطنه الشاب لامين يامال.

وتجمع الأسماء المطروحة بين نجوم يمتلكون سجلات حافلة بالإنجازات الفردية والجماعية، ومواهب شابة تسعى إلى ترسيخ مكانتها بين الأفضل في العالم، ما يفتح الباب أمام منافسة قوية في حال تأكد القائمة رسميا.

وتُعد جائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، واحدة من أعرق الجوائز الفردية في كرة القدم، إذ تُمنح لأفضل لاعب في العالم بناء على معايير تتعلق بالأداء الفردي، والمساهمة في إنجازات الفريق، والروح الرياضية.

ويشهد حفل الكرة الذهبية سنويا حضور نخبة من نجوم كرة القدم والمدربين والشخصيات الرياضية، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بعدد من الجوائز الأخرى، من بينها جائزة أفضل لاعبة، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فضلا عن جوائز تكريم الإنجازات المتميزة في كرة القدم.

القائمة النهائية للاعبين الكرة الذهبية كرة القدم الكرة الذهبية لعام 2026

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