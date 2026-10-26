المستشفيات والمعاهد التعليمية: جراحات الأورام لا يتحمل فيها المريض جنيه واحد

أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن نسير بخطى لإنشاء مدينة طبية لمنع تفتيت الطاقة البشرية الطبية بالمعاهد والمستشفيات.

وتابع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أن جراحات الأورام لا يتحمل فيها المريض جنيه واحد، لافتا إلى أن مستشفى أحمد ماهر بها أكبر وحدة لجراحات المناظير.

وأشار الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أن تم تجديد 90% من قسم الطواريء في المستفيات، مؤكدا أن التحول الرقمي لدينا تم من خلال ادخال برامج رقمية.