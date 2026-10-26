لميس الحديدي من الجونة: المهرجان مش افتتاح وختام بس.. ده أسبوع كامل من الفعاليات والنقاشات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي تشهد طوال الأسبوع عددًا كبيرًا من الندوات والفعاليات والنقاشات، مؤكدة أن المهرجان لا يقتصر على حفلي الافتتاح والختام، لكنه يتيح فرصة لوجود الفنانين وصناع الأعمال من مصر والعالم العربي ومختلف أنحاء العالم في مكان واحد.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الدورة الحالية تشهد حضورًا لافتًا لفنانين من دول عربية متعددة، خاصة في مجالَي الأفلام القصيرة والوثائقية، مشيرة إلى اهتمام سينما الجونة بهذه القضية المهمة، وما تتضمنه من مواهب وأصوات مصرية تهتم بدعم صناع السينما الشباب من المصريين.

وأوضحت الحديدي أن الحلقة ستشهد لقاءً مع المخرجة نادين خان، ابنة المخرج الراحل محمد خان، بالتزامن مع تنظيم ندوات في المهرجان عن سينماه، بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيله. وتتضمن الفعاليات ندوتين؛ تناقش الأولى الشخصيات الرجالية في أفلامه من غير الأبطال، أي الشخصيات العادية، بينما تتناول الثانية الشخصيات النسائية في سينماه. ومن المقرر أن يتطرق اللقاء مع نادين خان إلى محمد خان الأب والمخرج، وما تعلمته منه.

وأضافت أن الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص ستكون ضيفة الحلقة أيضًا، ووصفتها بأنها فنانة لبنانية متميزة ومحبوبة لدى المصريين، ومعروفة بمشاركاتها في أعمال مصرية، من بينها مسلسل «ليه لأ 2» وفيلم «العارف» مع أحمد عز، إلى جانب ظهورها الخاص في فيلم «إن غاب القط» الأخير. كما أشارت إلى شهرتها من خلال «عروس بيروت» ومسلسل «ليل»، أحد المسلسلات التركية المعرّبة باللهجة اللبنانية.

وأكدت الحديدي أن المهرجان يمثل فرصة لاجتماع الفنانين وصناع الأعمال والسينما والدراما في مكان واحد بمدينة الجونة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.