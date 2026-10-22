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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد فني: تصريحات إلهام شاهين في مهرجان الجونة اجتزئت بهدف إثارة الجدل

إلهام شاهين
إلهام شاهين
اخبار التوك شو

أكد الناقد الفني عماد يسري أن تصريحات الفنانة إلهام شاهين خلال مهرجان الجونة السينمائي جرى تداولها بصورة مجتزأة، بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، موضحًا أن الفنانة تحدثت عن رفض الرقابة فيلمين لها دون إبداء أسباب واضحة، بحسب ما ذكرته، مشيرًا إلى أن العملين لم يتضمنا مشاهد عري.

وأضاف يسري، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن تصريحات إلهام شاهين جاءت في سياق حديثها عن غياب الأعمال السينمائية المتميزة خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنها تناولت عدة نقاط، لكن جرى التركيز على جزء محدد من حديثها وتحويله إلى مادة لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأوضح الناقد الفني أن اجتزاء التصريحات أدى إلى تداولها على نطاق واسع دون متابعة السياق الكامل الذي وردت فيه، مؤكدًا أن الحكم على تصريحات الفنانة يتطلب الاطلاع على حديثها كاملًا، بدلًا من الاكتفاء بالمقاطع المتداولة.


وأشار يسري إلى أن الجدل الذي صاحب المهرجان شمل أيضًا مسألة استخدام اللغة العربية في الفعاليات، موضحًا أن أحد المشاركين البارزين أثار تساؤلًا بشأن عدم التحدث باللغة العربية خلال مهرجان الجونة.


وأضاف أن الفنانة يسرا ردت على هذه المسألة بالتأكيد على أهمية التحدث باللغة العربية والحفاظ عليها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية.
 

مهرجان الجونة إلهام شاهين مهرجان الجونة السينمائي عماد يسري الفنانة إلهام شاهين

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