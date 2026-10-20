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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين: كان نفسي أعمل حاجة مهمة عن تاريخ مصر

الهام شاهين
الهام شاهين
علا محمد

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن الشخصيات التاريخية التي كانت تتمنى تقديمها خلال مشوارها الفني، كما تحدثت عن المهن التي كان من الممكن أن تتجه إليها لو لم تختر التمثيل، وذلك خلال لقائها مع قناة النهار.

وأضافت إلهام شاهين ثقتها في قدراتها التمثيلية، مشيرة إلى أنها اجتهدت في دراسة الفن والعمل على تطوير موهبتها، وهو ما يجعلها ترى أنها قادرة على تقديم شخصيات متنوعة.


وأوضحت أنها كانت تحلم بتقديم أعمال تتناول تاريخ مصر وشخصيات نسائية بارزة، من بينها الملكة حتشبسوت وشجرة الدر، إلا أن هذه المشروعات لم ترَ النور بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، قائلة: «كان نفسي أعمل حاجة مهمة عن تاريخ مصر، عن الملكات اللي حكموا مصر».

وختمت عن المهنة التي كانت ستناسبها بعيدًا عن التمثيل، أشارت إلى أن أفراد أسرتها يرون أنها تصلح للعمل في التحقيقات أو النيابة، بسبب اهتمامها الشديد بالتفاصيل وكثرة أسئلتها، كما رجحت إمكانية عملها بالمحاماة، نظرًا لإصرارها على البحث عن الحقائق والدفاع عن القضايا التي تؤمن بها.

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين إلهام شجرة الدر آخر ظهور لإلهام شاهين

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