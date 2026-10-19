إلهام شاهين تثير الجدل بفستان ملفت في الجونة.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الجونة.

وعلقت إلهام شاهين على الصور،: "أجمل الأوقات مع أجمل الأصدقاء في الجونة".

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة شبابية وملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة، وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأخضر الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات.

وانتعلت إلهام شاهين حذاء صيفيا ذا كعبٍ عالٍ باللون الفضي، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة غير المبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها البني الفاتح المائل إلى الأشقر، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.