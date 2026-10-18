ليلي علوي تبهر متابعيها بفستان كاجوال في الجونة.. شاهد

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من احدث ظهور لها في فعاليات مهرجان الجونة.

إطلالة ليلى علوي

خطفت ليلى علوي الأنظار في الصور بإطلالة عصرية مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بمجموعة من الألوان المتناسقة التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2026 ونسقت معه وشاح بيج اللون.

انتعلت ليلى علوي حذاء صيفي مسطح باللون البيج، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت ليلى علوي بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها