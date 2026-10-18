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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة أنثوية .. كارولين عزمي بفستان فضي ميتال في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
آية التيجي

لفتت الفنانة الشابة كارولين عزمي الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا لافتًا بتصميم عصري ولمسات معدنية براقة، لتؤكد حضورها المميز على السجادة الحمراء وتلفت الأنظار بإطلالة تجمع بين الجُرأة والأناقة.

تفاصيل إطلالة كارولين عزمي في مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي بفستان سهرة يجمع بين اللونين الذهبي والفضي، مع تفاصيل لامعة عكست الأضواء وأضفت على الإطلالة طابعًا استثنائيًا.

وجاء التصميم بقصة كورسيه محددة للقوام، تميزت بخطوط متموجة ومتداخلة بدرجات معدنية، تنوعت بين الذهبي والفضي والأزرق، ما منح الفستان مظهرًا عصريًا وجذابًا.

واعتمد الفستان على تصميم مكشوف الكتفين دون حمالات، مع جزء سفلي من قماش معدني لامع انسدل بانسيابية، وزُين بتفاصيل من الكسرات والثنيات التي أضفت حجمًا وحركة على التصميم، خاصة عند منطقة الخصر.

وجاء اختيار كارولين عزمي لهذا التصميم ليعكس توجهًا نحو الأزياء الجريئة التي تمزج بين بريق الخامات المعدنية والتفاصيل المستوحاة من تصميمات الكورسيه، وهي من العناصر التي تمنح فساتين السهرة حضورًا لافتًا على السجادة الحمراء.

كارولين عزمي

تسريحة شعر ومكياج يبرزان ملامح كارولين عزمي

أما من الناحية الجمالية، فاختارت كارولين عزمي ترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بتموجات طبيعية، مع تصفيفه بطريقة جانبية أضفت على إطلالتها لمسة من الأنوثة والانسيابية.

واعتمدت الفنانة مكياجًا يبرز ملامح وجهها، مع تحديد العينين وإبراز الحواجب، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، ما حقق توازنًا بين قوة تصميم الفستان وبساطة التفاصيل الجمالية.

كما نسقت إطلالتها مع أقراط متدلية لامعة، جاءت متناغمة مع التفاصيل المعدنية للفستان، لتكتمل أناقتها دون الحاجة إلى المبالغة في الإكسسوارات.

كارولين عزمي

كارولين عزمي في ثالث أيام مهرجان الجونة

واختارت كارولين عزمي إطلالة تحمل طابعًا مختلفًا من خلال الاعتماد على الأقمشة اللامعة والتفاصيل الهندسية، في ظهور يعكس اهتمامها بتقديم اختيارات متنوعة في عالم الموضة والأزياء.

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي حضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما، حيث تتجه الأنظار خلال الفعاليات إلى الإطلالات التي تقدمها النجمات، باعتبارها جزءًا من المشهد المصاحب للعروض السينمائية والفعاليات الفنية.

وبإطلالتها المعدنية اللافتة، أضافت كارولين عزمي لمسة من البريق إلى مشهد الموضة في المهرجان، لتصبح إطلالتها من الاختيارات التي تستحق التوقف أمام تفاصيلها، بداية من تصميم الفستان وتناسق ألوانه، وصولًا إلى تسريحة الشعر والمكياج والإكسسوارات.

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي كارولين عزمي في مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي إطلالة كارولين عزمي فساتين مهرجان الجونة إطلالات الفنانات

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بإطلالة أنثوية .. كارولين عزمي بفستان فضي ميتال في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

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كارولين عزمي
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