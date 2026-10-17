ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

تألقت الفنانة ريهام عبد الغفور بإطلالة لافتة خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا باللون الأزرق البنفسجي، جمع بين الأناقة والنعومة، لتلفت الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة عصرية تبرز جمالها ورقي اختياراتها في عالم الموضة.

تفاصيل إطلالة ريهام عبد الغفور في مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت ريهام عبد الغفور في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي بفستان طويل باللون الأزرق المائل إلى البنفسجي، تميز بتصميم انسيابي أنيق يبرز قوامها، مع خامة ناعمة وتفاصيل بسيطة أضفت على الإطلالة لمسة من الرقي والجاذبية.

وجاء الفستان بتصميم كتف مكشوف من أحد الجانبين، مع قطعة قماش منسدلة على الكتف الآخر، امتدت بطول الفستان لتمنح الإطلالة طابعًا مميزًا يجمع بين البساطة والفخامة. كما تميز التصميم بقصة محددة عند الخصر، قبل أن ينسدل بنعومة، ما أضفى مزيدًا من الأنوثة على مظهرها.

مكياج هادئ وتسريحة شعر أنيقة

واعتمدت ريهام عبد الغفور على مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها بطريقة طبيعية، مع التركيز على العيون وتحديدها بما يتناسب مع ألوان إطلالتها، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة ناعمة عززت جمال ملامحها.

أما تسريحة الشعر، فجاءت مرفوعة إلى الخلف بأسلوب أنيق، لتكشف عن ملامح وجهها وتنسجم مع التصميم المميز للفستان، فيما اختارت أقراطًا طويلة أضفت لمسة من الأناقة على إطلالتها.

وعكست إطلالة ريهام عبد الغفور في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي ميلها إلى الاختيارات الراقية التي تعتمد على التفاصيل البسيطة والتصميمات المميزة، بعيدًا عن المبالغة، وهو ما منح ظهورها على السجادة الحمراء طابعًا أنثويًا لافتًا.

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور في مهرجان الجونة السينمائي

تحظى إطلالات النجمات خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي باهتمام واسع من الجمهور ومتابعي الموضة، إذ تتحول السجادة الحمراء إلى مساحة لاستعراض أحدث صيحات الأزياء والمكياج وتسريحات الشعر.

وجاء ظهور ريهام عبد الغفور ضمن الإطلالات التي تستحق التوقف أمام تفاصيلها، بفضل التنسيق بين لون الفستان وقصته والإكسسوارات، في اختيار يعكس أسلوبًا أنيقًا يناسب أجواء المهرجان الفنية.